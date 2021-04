Chiama o scrivi in redazione

Stefano Pastorelli presidente Commissione inchiesta su gestione emergenza covid

Si è insediata ufficialmente in Umbria la Commissione di inchiesta sulla “Gestione dell” emergenza sanitaria durante la pandemia da Covid-19″, istituita con deliberazione dell” Assemblea legislativa nella seduta dello scorso 23 marzo, su richiesta dei Gruppi di minoranza (Pd, M5s, Misto, Patto civico). Essendo stata sottoscritta da più di un terzo dei componenti dell” Assemblea, a norma di Statuto, la sua istituzione è stata automatica.

La Commissione è composta da tutti i capigruppo consiliari ed è stato eletto presidente Stefano Pastorelli (Lega). Vicepresidente è Tommaso Bori (Pd). Resterà attiva per 12 mesi, prorogabili per altri 12 ed avrà il compito di svolgere un” attività di analisi e di studio sulla gestione dell” emergenza sanitaria causata dal contagio da virus Covid-19. La Commissione riferirà semestralmente all” Assemblea legislativa, ai fini della predisposizione di eventuali atti legislativi in relazione alle risultanze di indagini e studi.

L” incarico di presidente e vicepresidente della Commissione d” inchiesta è svolto senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della stessa Assemblea legislativa.