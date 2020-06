Chiama o scrivi in redazione

Lavori pista ciclabile Spoleto-Assisi, interviene Emidio Fioroni

da Emidio Fioroni (Consigliere comunale Lista Bartolini)

Dopo aver letto l’articolo di mercoledì 24 giugno 2020 sulla Nazione Umbria e pubblicato da Assisi Oggi sulla rassegna stampa quotidiana, ritengo opportuno sottolineare che i lavori che si stanno eseguendo sulla pista ciclabile Spoleto-Assisi non consistono nella riparazione di alcune fessurazioni dovute all’ammaloramento del manto stradale, bensì dello smantellamento e scavo per il ripristino e conseguente rifacimento della pista ciclabile.

Visti i risultati palesi alla data odierna ci si deve chiedere se sia mancato a priori lo studio geologico del terreno, il quale avrebbe confermato l’essenzialità di una massicciata (mai eseguita) che garantisca la tenuta. Si ha quindi ancora una volta un esempio di “Costi Aggiuntivi” per sistemare uno studio ingegneristico “Impreparato”.

Mi auguro solo che prima di una presa in carico da parte dell’Amministrazione comunale, siano effettuati i vari controlli per accettarsi che l’opera sia finita, funzionante e non richieda ulteriori sistemazioni future a carico dei cittadini di Assisi.