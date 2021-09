Lista candidati consiglieri per elezioni Assisi 03 – 04 ottibre 2021di Alternativa Riformista Sannipola Sindaco (Logo in allegato)

«Il Sannyday ha funzionato – aveva scritto Roberto Sannipola qualche giorno fa sulla sua pagina facebook -, In una sola giornata abbiamo raggiunto il quorum minimo di firme richiesto, ringraziamo tutte le persone che sono venute a firmare e ringraziamo caldamente l’attuale Presidente del Consiglio Comunale Donatella Casciarri che, con alto senso istituzionale, ha accettato la nostra richiesta (pur essendo, la nostra, una lista concorrente) di raccogliere le firme in maniera regolare alla presenza di un autenticatore deputato, senza andare in giro con fogli svolazzanti a disturbare la gente. Non era una cosa scontata – ha aggiunto l’aspirante sindaco -, ma la trasparenza, il giusto senso civico, il fare le cose per bene, ha permesso di vivere una splendida esperienza, di stare bene tutti insieme e questo paga sempre. Adesso cercheremo di essere altrettanto bravi anche con la documentazione da presentare per essere ammessi alla candidatura e poi ci impegneremo a spiegare il programma alla cittadinanza». E quindi il dr Sannipola ci è riuscito i nomi ci sono. Vedremo!

