Genitori in Blue Jeans fa tappa ad Assisi: il percorso di sicurezza digitale di Fondazione Carolina insieme a TikTok

Arriva ad Assisi il percorso educativo nazionale in 9 tappe dedicato alla sicurezza digitale e pensato per fornire a genitori ed educatori i necessari strumenti per supportare gli adolescenti online.

Parte del progetto è “Genitori in Blue Jeans – Guida galattica per l’educazione digitale” realizzata dagli esperti di Fondazione Carolina e TikTok per offrire strumenti utili alla sicurezza online dei più giovani.

Fa tappa ad Assisi il progetto educativo “Genitori in Blue Jeans” lanciato da Fondazione Carolina e TikTok pensato per supportare educatori e famiglie italiane ad accompagnare gli adolescenti nel loro percorso online in modo sicuro e consapevole. Un’intesa che poggia sulla concretezza: avviato lo scorso 14 febbraio a Venezia, il progetto prevede una serie di incontri su tutto il territorio nazionale in nove città italiane e la speciale guida ideata per l’occasione, scaricabile dal sito della Onlus e ricca di utili consigli e spunti concreti, per dar vita a un vero e proprio tour di consapevolezza digitale.

Un cambio di passo che segna l’azione di Fondazione Carolina, dedicata a Carolina Picchio, prima vittima riconosciuta di cyberbullismo. “Il benessere dei nostri figli passa necessariamente dalla qualità della loro esperienza digitale – spiega il Segretario generale della Onlus, Ivano Zoppi – che dipende non solo dalle loro scelte, ma soprattutto dai genitori e da tutti gli adulti con un ruolo educativo, in termini di ascolto, esempio e presenza”.

Solo nel 2021 il servizio Re.Te (Rescue Team) di Fondazione Carolina per il supporto in presenza nei casi di più gravi cyberbullismo e violenza online attesta 23 interventi su tutto il panorama nazionale. Circa il 25% riguarda la Lombardia, con particolare riferimento alla cintura di Milano. Piemonte e Lazio sono al secondo posto con il 15% circa degli episodi.

“Le nostre statistiche – continua Ivano Zoppi – attestano 3 ragazzi su 4 coinvolti, direttamente o meno, in episodi legati all’utilizzo scorretto o inconsapevole del Web”. Un trend che, negli ultimi due anni condizionati dalla pandemia, conferma quanto il rapporto dei minori con le nuove tecnologie sia molto più che sbilanciato. “Assisi è la capitale della spiritualità, della fratellanza e della contemplazione. Un contesto unico al mondo che crediamo possa dare luogo ad un ragionamento profondo e partecipato sulle risposte, i percorsi, i modelli e gli strumenti che davvero possiamo mettere in campo per uscire da quell’impasse emotivo in cui molti dei nostri figli sembrano aver smarrito la spensieratezza e l’entusiasmo tipici della loro età, osserva Zoppi. Per questo si rende necessario un nuovo presidio educativo, “certamente applicato alla dimensione digitale, ma che passa necessariamente dai territori; dalla scuola alle associazioni sportive, dagli oratori ai campi estivi”, aggiunge il referente di Fondazione Carolina.

“La sicurezza della community di TikTok, in particolare quella degli utenti più giovani, è la nostra priorità assoluta” commenta Giacomo Lev Mannheimer, Head of Government Affairs and Public Policy Sud Europa di TikTok. “Il coinvolgimento di genitori e educatori è fondamentale per raggiungere questo obiettivo e per questo siamo orgogliosi di poterli supportare lavorando al fianco di Fondazione Carolina. Gli adolescenti hanno bisogno di essere ascoltati, e per questo il nostro approccio cerca di promuovere un dialogo sulla sicurezza online per contribuire alla costruzione di un clima di fiducia e apertura all’interno delle famiglie e del contesto educativo”.

TikTok supporta questo progetto proseguendo il proprio percorso orientato alla sicurezza della community e volto a creare una cultura della sicurezza digitale ed è in questa direzione che vengono costantemente migliorate e aggiornate le policy, le risorse e gli strumenti, come per esempio l’innovativo Controllo Famigliare, a disposizione degli utenti.

Il tour di “Genitori in Blue Jeans” ha già fatto tappa a Venezia e dopo Assisi proseguirà in altre 7 città italiane, per un totale di 9 incontri su tutto il territorio nazionale, isole comprese. L’appuntamento del 31 marzo ad Assisi si svolgerà presso l’Auditorium il Cantico (Hotel Domus Pacis), in Piazza Porziuncola 1, a Santa Maria degli Angeli.

La collaborazione tra TikTok e Fondazione Carolina rappresenta un punto di svolta nella logica di una responsabilità educativa, richiamata dalla stessa legge a prevenzione e contrasto del cyberbullismo, ispirata e dedicata proprio a Carolina Picchio. Un’intesa che poggia sulla concretezza, come conferma la speciale Guida ideata per l’occasione, scaricabile dal sito della Onlus nella sezione dei materiali educativi realizzati da Fondazione Carolina.