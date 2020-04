Scrivi in redazione

Priori Serventi 2021, donano macchinario per sanificazione ambulanze

I Priori Serventi 2021 hanno contributo all’acquisto di un macchinario per la sanificazione delle ambulanze, dei mezzi attrezzati adibiti al trasporto disabili e qualsiasi tipo di ambiente fino a 120 metri quadrati. Acquistata da XMED Cortona e donata alla confraternita Misericordia di Assisi. Il tutto per garantire massima sicurezza tra i vari trasporti sanificando i mezzi messi a disposizione per effettuare i tamponi a domicilio.