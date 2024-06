Stefania Proietti possibile candidata per le regionali in Umbria

Stefania Proietti, attuale sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia, è sempre più vicina a diventare la candidata del campo largo per le prossime elezioni regionali in Umbria. Lo scrive oggi il Corriere dell’Umbria in un articolo a firma di Alessandro Antonini. Durante una recente conferenza stampa, Proietti non ha confermato né smentito la sua possibile discesa in campo, rispettando una prassi consolidata che ha portato alla vittoria nel capoluogo di regione. Tuttavia, le sue dichiarazioni lasciano intendere che l’ipotesi è concreta: “Non è questo il tema né il momento”, ha detto, ma ha anche riconosciuto che “la vittoria di Ferdinandi apre una strada di vittoria verso la Regione”.

La coalizione allargata, che ha visto una vittoria significativa a Perugia, sembra puntare su Proietti come la figura capace di guidare una nuova fase politica. La strategia – scrive il Corriere dell’Umbria – prevede una serie di passaggi chiave: la coalizione si riunisce, indica ufficialmente Proietti, le chiede di candidarsi e lei accetta. Questo percorso, già sperimentato con successo, dovrebbe culminare con l’incoronazione della candidata prima della pausa estiva, permettendo così di avviare la campagna elettorale in tempo per le sagre e le feste di paese, con la formalizzazione delle liste prevista per settembre.

Dichiarazioni e posizioni dei leader politici

Giacomo Leonelli di Pensa Perugia, il Movimento 5 Stelle con la senatrice Emma Pavanelli, i socialisti rappresentati da Cesare Carini e Elisabetta Piccolotti di Avs hanno tutti espresso il loro sostegno a Proietti come possibile candidata. Anche il Partito Democratico, con Tommaso Bori, ha mostrato apertura verso questa soluzione. La strategia della coalizione ampia, che si è tinta di civismo e ha intercettato anche il voto cattolico, sembra dunque chiara e condivisa.

Proietti, nel suo ruolo di sindaca e presidente della Provincia, ha saputo intercettare una vasta gamma di consensi, inclusi quelli provenienti dall’elettorato cattolico. La sua leadership ad Assisi, iniziata nel 2021 con la nascita del Patto Avanti, rappresenta un modello di amministrazione che ha saputo unire diversi segmenti della società civile e politica.