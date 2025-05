Stoppini incontra i cittadini dei Castelli del Chiascio

A San Gregorio confronto su risultati ottenuti e futuri obiettivi

Il candidato sindaco Valter Stoppini ha incontrato i residenti delle frazioni dei Castelli del Chiascio e della zona di Pianello in una serata di confronto pubblico svoltasi a San Gregorio. All’incontro, caratterizzato da ampia partecipazione, sono stati illustrati gli interventi compiuti negli ultimi anni nei territori periferici del Comune di Assisi, con l’obiettivo di mettere in evidenza l’efficacia dell’azione amministrativa svolta.

L’appuntamento ha avuto anche un carattere conviviale, ma al centro della serata è rimasto il racconto dettagliato dei risultati ottenuti grazie a una pianificazione che, come affermato da Stoppini, “non ha lasciato indietro nessuno”. Le parole d’ordine dell’incontro sono state concretezza e prossimità, in un dialogo diretto con la cittadinanza che ha incluso domande, osservazioni e proposte.

Durante la serata sono stati esposti i principali progetti realizzati nelle frazioni, con dati e cifre a supporto. Tra gli interventi portati a termine spiccano le nuove aree verdi attrezzate: 27 in totale, due delle quali a Sterpeto e Rocca Sant’Angelo, dotate di giochi per bambini per un investimento complessivo pari a 7.000 euro.

Importanti risorse sono state destinate anche alla pubblica illuminazione: a Sterpeto e nella zona del cimitero sono stati investiti 57.000 euro per nuovi tratti di luce. Complessivamente, l’amministrazione ha messo mano a 8000 punti luce sull’intero territorio comunale, di cui 8 a Sterpeto, 18 a Rocca Sant’Angelo e 17 a San Gregorio.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla viabilità. Con il Piano Strade 3, è stato riasfaltato il tratto di via Turrita a Sterpeto con un investimento superiore ai 50.000 euro. Sulla Strada Provinciale 251, il ripristino del manto stradale ha interessato 4 chilometri per un costo totale di 200.000 euro. L’ultimo tratto dell’opera verrà completato nel 2025. In parallelo, sul Ponte di San Gregorio si è intervenuti con una manutenzione straordinaria, anch’essa da 200.000 euro.

Oltre alla viabilità e al verde pubblico, numerosi sono stati anche gli interventi sul patrimonio e sugli spazi di aggregazione. È stato ricordato, tra gli altri, il recupero del muro storico di San Gregorio, sottoposto a consolidamento, restauro e risanamento conservativo, per un valore di 150.000 euro.

Sul piano dell’edilizia popolare, è stato illustrato il finanziamento ottenuto da ATER, pari a oltre 800.000 euro provenienti da fondi PNRR, che permetterà l’attivazione di cinque unità abitative destinate all’edilizia residenziale pubblica.

Tra gli investimenti più consistenti si segnala quello da 400.000 euro per la nuova sede della Pro Loco di Rocca Sant’Angelo, progetto già avviato e fortemente sostenuto dalla comunità locale.

Ulteriori opere hanno riguardato l’ammodernamento della toponomastica nelle frazioni montane, interventi di messa in sicurezza delle strade e degli edifici, nonché l’installazione delle luminarie natalizie anche nelle località meno centrali, segno di un’attenzione trasversale a tutto il territorio comunale.

Nell’ambito delle progettualità future è stato richiamato l’intervento per la Diga del Chiascio, per cui sono già stati approvati i lavori ed è in corso la richiesta di un finanziamento pari a 6 milioni di euro.

L’incontro ha visto la presenza istituzionale della Presidente dell’Assemblea Legislativa Regionale Sarah Bistocchi e della Presidente della Regione Stefania Proietti, che hanno seguito da vicino la presentazione dei progetti e la discussione con i cittadini.

L’appuntamento si inserisce in una serie di incontri programmati dal candidato nelle frazioni del comune, nell’ambito della campagna elettorale in corso. Dopo San Gregorio, Stoppini proseguirà con nuove tappe nei prossimi giorni: il prossimo incontro si svolgerà nella sede della Pro Loco di Capodacqua, previsto per questa sera alle ore 21.

La serata a San Gregorio ha rappresentato un’occasione di bilancio ma anche un momento per delineare gli obiettivi amministrativi futuri, ribadendo il principio di equità territoriale come asse portante dell’azione politica. Secondo quanto illustrato, il piano di governo proseguirà all’insegna della continuità, con l’intenzione di rafforzare ulteriormente la presenza dell’amministrazione anche nelle frazioni più piccole.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi cittadini provenienti dai Castelli del Chiascio, da Rocca Sant’Angelo, Sterpeto, Pianello e San Gregorio, in un clima di dialogo aperto che ha confermato il forte interesse della popolazione per i temi legati allo sviluppo locale.