Terni, presentate le sette liste a sostegno di Stefania Proietti

Al Teatro Sergio Secci di Terni sono state ufficialmente presentate le sette liste che sosterranno la candidatura di Stefania Proietti alle prossime elezioni regionali. La coalizione “Umbria in Cammino” si articola attraverso sette forze politiche e civiche, che puntano a governare la Regione con un programma basato su sanità, sviluppo economico, infrastrutture e sostenibilità. Ogni lista è stata rappresentata da un presentatore, con un evento moderato dal giovane attivista Diego Diomedi.

Le liste presentate sono: Alleanza Verdi Sinistra con Elisabetta Piccolotti, i Civici Umbri rappresentati da Maurita Passaquieti, Umbria per la Sanità Pubblica con Maria Grazia Rapastella, Umbria Domani guidata da Veronica Cavallucci, Umbria Futura rappresentata da Michele Pennoni, la lista del Movimento 5 Stelle presentata da Thomas De Luca, e il Partito Democratico con Damiano Bernardini.

Durante l’evento, la candidata Stefania Proietti ha espresso soddisfazione per la coesione della sua coalizione, sottolineando come queste sette liste rappresentino un segnale di compattezza e competenza. “Abbiamo scelto di non disperdere le nostre energie nelle polemiche, ma di rispondere con fatti concreti. Presentiamo 140 candidati che incarnano una visione inclusiva e preparata per il futuro della nostra Regione”, ha affermato la Proietti. “Vogliamo portare al governo un’Umbria che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini, con persone motivate e competenti.”

Uno dei temi centrali del programma è la sanità. La candidata ha sottolineato come durante il loro percorso attraverso i 92 Comuni dell’Umbria abbiano riscontrato una forte preoccupazione per il sistema sanitario regionale, che, secondo la Proietti, “si sta sfaldando”. Ha quindi ribadito la necessità di “riportare una sanità pubblica e vicina alle persone, capace di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini.”

Accanto alla sanità, il programma della coalizione pone l’accento su altri settori chiave come l’ambiente, lo sviluppo economico, le infrastrutture e il trasporto pubblico. “Abbiamo bisogno di un’Umbria che investa in innovazione e sostenibilità, con un’attenzione particolare ai giovani, che devono poter restare a vivere e lavorare nella loro regione”, ha dichiarato la candidata.

La coalizione ha infatti evidenziato l’importanza di creare un futuro per i giovani umbri, garantendo opportunità lavorative che consentano loro di non dover cercare altrove migliori prospettive. “I nostri giovani devono avere fiducia nella loro terra, devono avere un motivo per restare qui e costruire il loro futuro”, ha aggiunto Stefania Proietti.

Sul piano delle infrastrutture, la coalizione si impegna a migliorare il trasporto pubblico e a sviluppare una rete di collegamenti efficiente e sostenibile. Un settore che, secondo la candidata, “richiede investimenti mirati per favorire la mobilità e ridurre l’impatto ambientale.”

Il tema dell’ambiente è stato anch’esso centrale nella presentazione del programma di “Umbria in Cammino”. “L’ambiente è una risorsa fondamentale per la nostra regione, e va preservato e valorizzato attraverso politiche sostenibili”, ha affermato la candidata. La coalizione intende promuovere uno sviluppo economico che tenga conto della sostenibilità, puntando su energie rinnovabili, efficienza energetica e tutela del territorio.

L’evento ha rappresentato un momento importante per consolidare l’immagine di una coalizione unita e determinata a portare avanti un programma che si pone come alternativa alle politiche regionali attuali. “Siamo qui per fare la differenza, per dare voce ai cittadini umbri che chiedono un cambiamento”, ha concluso Stefania Proietti, ribadendo che la coalizione ha lavorato per costruire un programma che tenga in considerazione le vere necessità della popolazione.

La coalizione “Umbria in Cammino” si pone dunque come un’opzione decisa e strutturata, capace di affrontare le sfide attuali e future dell’Umbria. I prossimi giorni saranno cruciali per consolidare il consenso elettorale, con diversi incontri già programmati nelle principali città della regione.