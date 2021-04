Assembramenti e anche una lite a Santa Maria, resta ferito un adolescente

Fine settimana in ‘zona arancione’, con segnalazioni di assembramenti e anche una zuffa fra due minorenni (a Santa Maria degli Angeli) uno dei quali ha riportato una ferita all’arcata sopraccigliare.

Nella cittadina della Porziuncola, complice le belle giornate, in tanti – soprattutto giovani -, sabato e domenica, si sono riversati negli spazi davanti alla Basilica, con panchine e gradoni presi d’assalto; in verità, a ben vedere, con rispetto approssimativo delle norme in materia di Covid-19, a cominciare da distanziamento e mascherine. L’episodio più sconcertante nei pressi dei giardini di via Giuseppe Cipolla (tra via Diaz e via San Bernardino), area verde anch’essa assai frequentata da famiglie, bambini e adolescenti.

Per quel che è stato possibile appurare due giovanissimi si sono azzuffati per futili motivi, sembra per un apprezzamento nei confronti di una ragazzina. Ne è scaturito un parapiglia fra i due sotto gli occhi di tanta gente. Con fuga e inseguimento lungo via Diaz, in direzione del centro cittadino.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato e gli agenti della Polizia locale: identificati i i due giovanissimi, uno dei quali rimasto ferito. Un episodio che ha suscitato molti commenti. C’è chi ha parlato di far west, ma soprattutto è emersa, con il tam tam dei social – la necessità di maggiori controlli dell’area dei giardini di via Cipolla, assai frequentata dai giovani, soprattutto la sera, con musica elevata, maleducazione, alcol. Maurizio Baglioni