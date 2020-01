C’è lo spettacolo cambia la viabilità in via San Francesco

«Wow, Percussioni e DJ per la facciata del Palazzo» è il titolo dello spettacolo in programma per oggi in via San Francesco, dove cambia la viabilità dalle 17 alle 19. Ad esibirsi sul palco allestito nella via sarà la formazione di percussionisti Sotto Sopra Drummers, nata dal connubio tra i tamburini della Magnifica Parte de Sotto e della Nobilissima Parte de Sopra che, in una spettacolare e suggestiva atmosfera invernale, dedicheranno i loro ritmi e i virtuosismi di Dj Fabio Palazzo Vallemani, che è stato in questi giorni il contenitore monumentale di «Le Stanze delle Meraviglie», organizzata dalla Società culturale Arnaldo Fortini. Sarà consentito il doppio senso di circolazione da Porta San Giacomo.