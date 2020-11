Maratona di solidarietà per aiutare l’ospedale di Assisi

Anche grazie alla generosità delle associazioni bastiole procede spedita la maratona virtuale per acquistare un radiografo da corsia per l’ospedale di Assisi, necessario per l’esecuzione di diagnosi in sicurezza su pazienti ricoverati nei reparti di degenza (il presidio cittadino accoglie da tempo anche degenti da altri ospedali adibiti alla gestione dei contagi da Covid 19).

E una quota consistente è arrivata da Bastia, vista la generosa donazione dell’associazione Il Giunco (genitori e amici dei disabili) e della corale Città di Bastia, che ha donato le quote associative del mese di ottobre, pari a 400 euro. Anche i Cantori di Assisi corrono per la Assisi Virtual marathon e mettono in campo una donazione di 500 euro.

A lanciare la Assisi virtual marathon il Rotary club di Assisi, con l’obiettivo di raccogliere i novemila euro necessari (ventimila sono stati già ottenuti grazie a una sovvenzione globale dalla Rotary foundation e dal Distretto Rotary 2090 e con risorse proprie) che mancano per acquistare il macchinario richiesto dal personale sanitario del presidio cittadino. Il radiografo permetterà di procedere a sessioni diagnostiche direttamente nelle stanze dei reparti di degenza, senza movimentare i pazienti esponendoli al rischio di contagio da Covid 19 nelle zone miste. F.L.