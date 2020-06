Tavoli in centro, dubbi e speranze, si cerca di dare ossigeno alle attività commerciali, ma non tutto è roseo

Corso Mazzini il sabato sarà chiuso al traffico dalle ore 20 (anche ai residenti) alle 24 proprio per dare la possibilità ai ristoranti di apporre e servire i tavoli all’aperto. Inoltre la ZTL rimarrà aperta e si potrà quindi avere libero accesso al centro storico a qualsiasi ora con la possibilità di parcheggiare. Anche Borgo Aretino, da sabato 27 giugno, vedrà un cambiamento nella posizione degli stalli di sosta delle auto: verranno ridotti di numero e spostati sul lato di monte consentendo la disponibilità di spazi esterni a servizio degli esercizi di somministrazione ma, soprattutto, il recupero pieno del ‘belvedere’.

I posti riservati ai residenti saranno recuperati con la riserva esclusiva di 13 posti in prossimità dei giardini di Porta Nuova. Di sabato, a Santa Maria degli Angeli, su richiesta degli esercizi commerciali, il traffico verrà chiuso tutte le sere dal lunedì al sabato dalle 19.40 alle una, domenica e festivi dalle 8 di mattina alle una, per consentire l’apposizione dei tavoli all’esterno da parte di bar e ristoranti in via Becchetti – a partire dal pilomat verso la piazza – e via de Gasperi. Maurizio Baglioni