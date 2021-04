Tutti pazzi per il Padel, arriva il SUPER PADEL! Meraviglioso sport

Chiama o scrivi in redazione

Tutti pazzi per il Padel, arriva il SUPER PADEL!

La pandemia ha fermato tutte le attività, economiche, culturali e sportive; ma si sa, lo sport, da sempre se eseguito correttamente è sinonimo di salute. Ecco allora che in pieno lockdown, tre amici appassionati di Padel, decidono di investire in questo meraviglioso sport.

Per chi non lo sapesse, il Padel è un derivato del tennis, ma le racchette sono più simili a quelle con cui di solito si gioca in spiaggia l’estate; la pallina è identica alla vista, ma più leggera della sua sorella più famosa e il campo è delimitato da pareti di vetro che rendono il tutto decisamente più frenetico.

Un brevissimo preambolo per dire che vuoi la pandemia, vuoi l’immediatezza del divertimento che il padel riesce a dare ai suoi praticanti, la mania per questo nuovo sport, importato dall’ America latina prima e dalla Spagna poi, è esplosa in città.

Super Padel è una struttura che si trova a Santa Maria degli Angeli, via dei mugnai 7 (all’uscita della superstrada di Assisi, proprio dietro al Bar Bella Napoli) che dispone di quattro campi regolamentari ed un campo per il singolo, tutti indoor.

Il padel infatti è uno sport che conosce la sua massima espressione proprio nei campi al coperto, necessitando di molti colpi al cielo (pallonetti) per cui la luce diretta del sole, così come il vento e tutti gli eventi atmosferici avversi condizionerebbero il corretto svolgimento della partita.

Innamorarsi di questo sport è davvero facile, basta guardare i numeri a livello nazionale, dove l’incremento dei campi nel 2020 rispetto all’anno precedente è stato del 200%.

Numeri che sono destinati a salire, in maniera vertiginosa, dato che in Spagna, dove questo sport è arrivato circa 10 anni fa, si contano circa 100.000 campi (in Italia appena 3.000), facendo diventare il padel, il secondo sport nazionale.

Ecco allora che Super Padel, che ha aperto le sue porte dal primo marzo, al momento per i soli giocatori agonisti (come da D.P.C.M.) con i suoi campi, i suoi spogliatoi di ultima generazione e il suo ampio parcheggio privato, si prepara a soddisfare i giocatori più esigenti.

Super Padel vi aspetta con i suoi maestri, per far innamorare anche voi, di questo splendido sport, augurandoci che in futuro molto prossimo, lo sport sia libero da tutte le attuali limitazioni, liberando di conseguenza tutti quanti noi.

