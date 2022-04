Chiama o scrivi in redazione

Automotoclub Storico Assisano, consegna della “Lampada della pace”

di Donatella Binaglia

L

a consegna della “Lampada della pace” da parte del Custode del Sacro Convento, domani (venerdì 8 aprile alle ore 16) sulla tomba di San Francesco, darà il via alla“Sentieri Francescani”, organizzata. Le auto storiche partire dalla piazza del Duomo di Assisi per arrivare adove la lampada sarà consegnata come simbolo di pace e fratellanza nella Basilica di Bolsena.

Mai come oggi il messaggio di San Francesco torna attuale, viste le continue notizie di guerra che arrivano nelle nostre case, con immagini che riportano alla mente la storia, quella letta da molti solo sui libri, che mai avremmo pensato di rivivere e toccare con mano. Il programma prevede la partenza degli equipaggi, sabato 9 dalla Piazza del Comune, dove le automobili resteranno in mostra statica fino alle 10 per poi dirigersi verso Orvieto.

A seguire la carovana si sposterà sul lago di Bolsena dove, domenica 10 aprile, si terrà la cerimonia di consegna della Lampada della Pace. La manifestazione fa parte del Trofeo “Marco Polo” e si svolge con il patrocinio del comune di Assisi, Orvieto e Bolsena.

Donatella Binaglia

Ufficio Stampa Automotoclub Storico Assisano