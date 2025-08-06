Giovani in cammino: da Assisi a Roma per il Giubileo

Oltre 180 pellegrini alla Marcia Francescana 2025

La 43ª edizione della Marcia Francescana Orvieto-Assisi ha coinvolto oltre 180 partecipanti, tra giovani, frati e suore, in un pellegrinaggio di circa 150 chilometri. Provenienti da ogni angolo d’Italia, i marciatori hanno condiviso giorni di preghiera, fatica e fraternità, culminati il 1° agosto con l’arrivo alla Porziuncola, simbolo del Perdono di Assisi.

Il cammino, segnato dal tema “Tu, speranza certa”, ha offerto ai giovani un’esperienza spirituale profonda, in sintonia con il Giubileo del 2025, dedicato alla speranza. Dopo Assisi, molti hanno proseguito verso Roma per partecipare alla Veglia e alla Messa con Papa Leone XIV a Tor Vergata, il 3 agosto, durante il Giubileo dei Giovani.

La Marcia si è rivelata un vero laboratorio di Vangelo, dove gesti di solidarietà e testimonianze personali hanno reso tangibile il messaggio francescano. Fr. Giuseppe Gioia, ordinato da poco, ha guidato il gruppo di coda, raccontando episodi di aiuto reciproco tra i partecipanti.

Tra le voci del cammino, Sara dalla Sardegna ha condiviso la sua rinascita spirituale, mentre Xavier da Aosta ha espresso gratitudine per aver ritrovato nella Porziuncola una “casa”.

Il pellegrinaggio ha rappresentato un ponte ideale tra Assisi e Roma, tra la spiritualità francescana e la comunione universale della Chiesa. Un seme piantato nel cuore dei giovani, pronto a diventare albero di fede e speranza.