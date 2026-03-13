Il Presidente della Camera Lorenzo Fontana prega sulla Tomba di San Carlo Acutis

Per la terza carica dello Stato il santo millennial è “Un giovane che continua a parlare a tanti e che porto sempre nel cuore”

Seconda visita alla tomba di San Carlo Acutis per il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che aveva citato il giovane millennial, allora beato, nel suo discorso di insediamento. Ad Assisi per l’ostensione mortali delle spoglie di San Francesco, Fontana ha voluto rendere omaggio anche a San Carlo, fermandosi a pregare di fronte alla sua tomba, nella chiesa di Santa Maria Maggiore – Santuario della Spogliazione, accolto dal Direttore dell’Ufficio comunicazioni della diocesi, Marina Rosati. “Ad Assisi, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, una preghiera a San Carlo Acutis. Un giovane Santo che continua a parlare a tanti. A lui mi legano momenti indimenticabili della mia vita. Lo porto sempre nel cuore”, le parole diffuse su Facebook dalla terza carica dello Stato che, poi di fronte ai colleghi parlamentari a San Francesco, ha sottolineato ancora la sua devozione a San Carlo.

“Spesso si tende a vivere come fotocopie e a morire come fotocopie, quando invece siamo tutti unici”, ha detto ancora Fontana parlando davanti a parlamentari e rappresentanti delle Istituzioni nel corso della visita alle spoglie del patrono d’Italia, esposte per gli 800 anni della morte dell’Assisiate. Il presidente della Camera ha ricordato di essersi avvicinato alla figura di Acutis dopo aver visto alcune immagini del suo corpo e dopo che sua madre gli mostrò un articolo di giornale su questo ragazzo, di cui possiede anche una reliquia: “Non sapete la gioia – ancora le sue parole – di aver avuto una sua reliquia e di tenerla sempre con me alla Camera”.

Nel corso della visita il delegato generale delle diocesi di Assisi-Nocera-Gualdo e di Foligno, don Giovanni Zampa, ha donato due libri di monsignor Domenico Sorrentino, amministratore apostolico delle due Diocesi: il primo sul giovane santo millennial, “Carlo Acutis. Sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – Originali e non fotocopie”, e il secondo sulla rilettura fatta da monsignor Sorrentino sul Cantico delle Creature, partendo dalle strofe finali composte al Vescovado.