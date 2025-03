Inaugurazione del nuovo ciclo della Scuola socio-politica Giuseppe Toniolo

Gli incontri incentrati sulla geopolitica e gli scenari di pace

La Scuola di formazione socio-politica “Giuseppe Toniolo” avvia un nuovo ciclo di lezioni sabato 15 marzo, alle ore 17:30, presso l’Istituto Serafico di Assisi. Gli incontri affronteranno temi legati alla geopolitica internazionale e alla ricerca di scenari di pace, con un focus sulle cause dei conflitti e sul ruolo delle organizzazioni internazionali.

Francesca Di Maolo, direttrice della Scuola, ha spiegato l’obiettivo di approfondire i temi cruciali che segnano il nostro tempo, andando oltre la cronaca quotidiana. Il ciclo vedrà il coinvolgimento di esperti, accademici e giornalisti che discuteranno gli attuali equilibri geopolitici e come questi influenzano la pace nel mondo. Di Maolo ha sottolineato, inoltre, come il Papa, nel suo discorso alle Nazioni Unite del 14 giugno, abbia messo in evidenza le fragilità delle relazioni internazionali in un mondo sempre più globalizzato.

In questo contesto, la Scuola si propone di stimolare una riflessione che, richiamando la dottrina sociale della Chiesa e il pensiero di Giuseppe Toniolo, promuova proposte per una convivenza pacifica e sostenibile. La cerimonia di apertura, dal titolo “Relazioni internazionali: un modello ispirato alla fraternità”, vedrà la partecipazione del vescovo Mons. Domenico Sorrentino e del professore Ugo Villani, ordinario di Diritto internazionale alla LUISS di Roma. Il tema dell’incontro sarà “Dalla prima guerra mondiale ad oggi: Toniolo profeta di un diritto internazionale per la pace”.

Il programma prevede numerosi altri appuntamenti, tra cui:

alle 19:00: “Il ruolo della diplomazia al servizio della pace” con e . Mercoledì 9 aprile alle 19:00: “Il mondo smontato” con Riccardo Sessa .

alle 19:00: “Quale Europa per un mondo che cambia” con . Martedì 6 maggio alle 19:00: “Come raccontare la Terza guerra mondiale a pezzi” con Lucia Capuzzi e Fabio Carminati .

Altri incontri saranno programmati nei prossimi mesi. Per iscriversi, è possibile scaricare il modulo dal sito della diocesi e inviarlo all’indirizzo email sptoniolo@serafico.it.