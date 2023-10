Scelto Logo Ufficiale per VIII Centenario San Francesco d’Assisi

Scelto Logo Ufficiale – Il “Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi,” presieduto dal poeta Davide Rondoni, si è riunito ad Assisi in occasione della festa del Santo Patrono d’Italia. Durante questa riunione, è stato scelto il logo ufficiale per le celebrazioni dell’ottavo centenario. Il logo è stato creato dalla grafica riminese Isabella Mannucci, il cui design è stato selezionato tra diverse proposte.

Il Comitato ha il compito di elaborare un programma culturale che riguarderà la vita, l’opera e i luoghi legati alla figura di San Francesco d’Assisi. Questo programma comprenderà anche attività per la tutela e la valorizzazione dei beni del patrimonio artistico connessi a San Francesco, in vista delle celebrazioni previste per il 2026.

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha dichiarato il massimo supporto e la partecipazione del Ministero a tutte le attività del Comitato per questo evento significativo. Ha sottolineato che le celebrazioni offriranno un’occasione unica per ricordare e riflettere sulla figura storica di San Francesco d’Assisi, un gigante nella storia della cristianità.

Il Comitato è già al lavoro per delineare le linee guida delle attività culturali previste per commemorare la figura del Santo e del poeta in questa occasione speciale. Si prevedono iniziative che coinvolgeranno giovani, forze sociali, mostre e la creazione di opere d’arte. L’obiettivo è far sì che queste celebrazioni lascino un segno duraturo negli studi e nella memoria collettiva, rinnovando l’interesse per la figura di San Francesco d’Assisi e il suo impatto sulla spiritualità occidentale ed orientale.