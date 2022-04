Alla vigilia della Marcia, un incontro per riflettere sulla pace

un incontro per riflettere sulla via della pace e dare sostanza concreta al nostro impegno.

Sabato 23 aprile 2022 ore 15.30 – 18.30, Assisi, Sacro Convento di San Francesco, Sala della pace

Intervengono tra gli altri:

Sindaco di Assisi e Presidente della Provincia di Perugia, Custode del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi, Direttore di AvvenireResponsabile comunicazione ResQArcivescovo Metropolita di BolognascrittricePresidente di Coop ItaliaPresidente FNSI, fondatore Articolo 21già membro del Comitato delle Nazioni Unite per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne (Cedaw), Vicedirettore dell’ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite in Palestina (Ocha)Fondatore Comunità di Koinonia (Nairobi), Direttrice del Laboratorio di ricerca e intervento per l’orientamento alle scelte dell’Università di PadovaCentro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, Università di Padova, Responsabile dell’Ufficio Comunicazione del Sacro Convento di San Francesco d’Assisi

Sul nuovo numero di FAMIGLIA CRISTIANA

editoriale di Flavio Lotti

“Da Perugia ad Assisi, in marcia contro la follia della guerra”

Ci sono momenti in cui non si può stare fermi. Davanti alla bestialità della guerra, che irrompe all’improvviso nella tua vita, devi fare qualcosa. Sono quei momenti in cui ti senti impotente, non sai cosa fare e se trovi il modo di fare qualcosa di utile, la fai. Fosse anche un piccolo gesto, se è l’unica cosa che puoi fare, la fai.

A muoverti non è il tornaconto ma la coscienza. Sai che partecipare ad una marcia della pace non basterà a fermare la guerra in Ucraina e men che meno quelle che da un tempo infinito fanno stragi in Yemen, Libia, Siria, Etiopia, Afghanistan, Palestina… Eppure ci vai. Chiami gli amici, prendi l’auto, il pullman, il treno e raggiungi Perugia.

E da lì ti metti in cammino, per 24 chilometri, fino ad Assisi…