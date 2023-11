Congresso internazionale Serafico Assisi disturbi neurosviluppo

L’Istituto Serafico di Assisi ospiterà il “Secondo Congresso Internazionale sui disturbi del neurosviluppo, disabilità e neuroscienze” il 1 e 2 dicembre. L’evento riunirà esperti nazionali e internazionali per affrontare le sfide nell’assistenza sociosanitaria e nella ricerca clinica applicata alle persone con disabilità e disturbi del neurosviluppo.

La ricerca nelle neuroscienze, una disciplina multidisciplinare che esplora il sistema nervoso, la mente e le interazioni cerebrali con l’ambiente, è fondamentale per plasmare percorsi di cura efficaci. I progressi scientifici consentono interventi precoci e mirati, particolarmente cruciali per i giovani. Il riconoscimento tempestivo di segnali di disagio è essenziale per prevenire la cronicizzazione dei sintomi.

Il congresso si concentrerà su disturbi diffusi, fattori di rischio e protezione, e interventi tecnologici innovativi per le persone con disabilità. Ospiti illustri includono Marc Tassé dell’Università dello Stato dell’Ohio (USA), Nicolas Zdanowicz dell’Università di Lovanio, Stefano Vicari dell’Università Cattolica di Roma.

La Presidente dell’Istituto Serafico, Francesca Di Maolo, evidenzia l’importanza di una discussione scientifica internazionale sull’argomento. Di Maolo sottolinea la necessità di superare una visione assistenzialistica, favorendo un approccio centrato sulla persona che valorizzi diritti fondamentali come salute, studio, lavoro, libertà di scelta e partecipazione sociale.

Sandro Elisei, Direttore Sanitario dell’Istituto Serafico, spiega che la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica hanno fornito nuovi strumenti per migliorare la cura. Il congresso rappresenta un’occasione per esplorare e approfondire queste nuove prospettive, preparandosi alle sfide sanitarie globali future.

Il direttore Elisei riflette sull’urgente necessità di collaborazione multidisciplinare e sinergica per affrontare le sfide delle persone con disabilità, considerando che oltre un miliardo di individui nel mondo e tre milioni in Italia convivono con una forma di disabilità, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’appello è per un impegno congiunto delle istituzioni per garantire il diritto a un’assistenza senza discriminazioni.

Il congresso, inaugurato il 1 dicembre alle 9, vedrà il saluto istituzionale di diverse figure, inclusi Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi Gualdo Tadino Nocera Umbra Foligno; Stefania Proietti, Sindaco di Assisi; Luca Coletto, Assessore alla Salute e Politiche sociali Regione Umbria; Maurizio Oliviero, Rettore Università di Perugia; Don Massimo Angelelli, Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI.