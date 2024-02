Giornata Be Fair – Be Legal, organizzata dal Rotary Club Assisi

Giornata Be Fair – E’ in programma per domenica 25 febbraio la giornata Be Fair – Be Legal, organizzata dal Rotary Club Assisi e interamente dedicata ai giovanissimi.

Alle 15.00, presso la Sala della Conciliazione, si riuniranno gli Interact Club (Club per ragazzi dai 12 ai 18 anni, patrocinati dal Rotary) del Distretto 2090, che comprende Umbria, Marche, Abruzzo e Molise.

A seguire, alle ore 17.00, un evento aperto a tutta la cittadinanza, sempre in Sala della Conciliazione: attraverso le esperienze portate dall’avvocato penalista Roberto Calai, dall’educatrice Barbara Invernizzi della Fondazione Exodus e da un ragazzo che ha vissuto un percorso di crescita da episodi di criminalità giovanile alla riabilitazione, tutti i presenti in sala potranno approfondire il tema della legalità giovanile, fare domande dirette e capire i meccanismi dietro all’esecuzione di provvedimenti giudiziari a carico di minori che si rendono colpevoli di fronte alla legge.

Cosa si rischia quando si compiono atti illeciti anche reputati di gravità minore? In cosa consistono le pene? Come si snodano i percorsi di riabilitazione sociale? Ci sarà spazio per tutti i ragazzi che vorranno intervenire.

Fabio Berellini