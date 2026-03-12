Lotta ai disturbi alimentari: Assisi illumina la Torre del Popolo

Sensibilizzazione e impegno per giovani e cittadini nella città umbra

Il 15 marzo 2026, la Torre del Popolo di Assisi si colorerà di lilla in occasione della Giornata nazionale per la lotta ai disturbi del comportamento alimentare. L’iniziativa rappresenta un momento simbolico di attenzione verso patologie complesse come anoressia, bulimia e binge eating, che in Italia colpiscono circa 3,5 milioni di persone, con maggiore incidenza tra adolescenti e giovani adulti.

L’evento si inserisce nell’ambito della campagna “Never Give Up”, promossa da ANCI e dalla Onlus omonima, con l’obiettivo di stimolare la riflessione pubblica su un fenomeno spesso sottovalutato, ma dalle implicazioni profonde sulla salute fisica e mentale. L’Amministrazione comunale di Assisi ha aderito con entusiasmo, sottolineando il ruolo della città nel promuovere iniziative sociali e culturali di sensibilizzazione.

Un messaggio chiaro e visibile

Colorare la Torre del Popolo di lilla non è solo un gesto estetico, ma un vero e proprio strumento di comunicazione sociale. L’illuminazione della storica struttura, simbolo della città, vuole rappresentare la luce di attenzione rivolta a chi lotta quotidianamente contro i disturbi alimentari, promuovendo la consapevolezza della collettività sull’importanza di prevenzione, cura e sostegno psicologico.

Gli organizzatori evidenziano come la prevenzione sia fondamentale per ridurre l’impatto di disturbi spesso legati a dinamiche interiori complesse, influenze sociali e modelli culturali legati all’immagine corporea. L’obiettivo della campagna è quindi quello di diffondere informazioni corrette, incoraggiare il dialogo aperto e creare reti di supporto efficaci.

Coinvolgimento delle istituzioni e della comunità

L’iniziativa ha ricevuto il sostegno delle autorità locali, delle scuole e delle associazioni del territorio, che collaborano per offrire momenti informativi e laboratori educativi dedicati ai più giovani. Le attività mirano a sviluppare strumenti concreti di prevenzione, fornendo conoscenze sui segnali di allarme e sulle modalità di intervento tempestivo.

La partecipazione di Assisi alla campagna “Never Give Up” si inserisce in un quadro nazionale più ampio, che coinvolge numerose città italiane, tutte unite dall’obiettivo di promuovere una cultura della salute mentale e del benessere. La scelta della luce lilla simboleggia sensibilità, empatia e solidarietà verso chi affronta queste sfide.

Numeri e impatto sociale

Secondo i dati recenti, i disturbi alimentari colpiscono in Italia circa 3,5 milioni di persone, con una prevalenza più alta tra ragazze e giovani donne, ma in crescita anche tra i ragazzi. L’attenzione pubblica a fenomeni come anoressia e bulimia è fondamentale per sviluppare interventi precoci e efficaci, riducendo rischi di complicanze fisiche e psicologiche.

L’evento di Assisi, previsto per il 15 marzo, si configura come un punto di riferimento simbolico e concreto per la cittadinanza, rafforzando la rete di prevenzione e sensibilizzazione promossa a livello nazionale. L’illuminazione della Torre del Popolo di lilla sarà visibile fino a tarda sera, accompagnata da materiali informativi e iniziative dedicate alla diffusione di buone pratiche di salute mentale.

La città umbra conferma così la propria attenzione verso le problematiche giovanili e sociali, sostenendo campagne di impatto immediato e tangibile, capaci di parlare a tutte le fasce di età e di rafforzare il ruolo della comunità nella tutela della salute collettiva.