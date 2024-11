Misericordia di Assisi: Un Anno di Impegno e Nuovi Progetti

Misericordia di Assisi – Ad un anno dall’insediamento del nuovo direttivo, guidato da Gianluca Feliziano Timi, la Misericordia di Assisi traccia un bilancio positivo sulle iniziative realizzate e sui progetti futuri. Sotto la guida di Timi, la storica associazione di volontariato ha affrontato una fase di riorganizzazione logistica e amministrativa che ha coinvolto diversi ambiti operativi. Contestualmente all’insediamento, è stata trasferita la sede legale e operativa a Palazzo di Assisi, in una struttura più adatta alle esigenze attuali, mantenendo una vicinanza logistica con la precedente sede. Sono stati inoltre avviati processi di modernizzazione che comprendono l’adozione della fatturazione elettronica per facilitare i rapporti amministrativi con enti e fornitori.

Convenzioni e Servizi Attivati

Nel corso di questo primo anno, la Misericordia di Assisi ha sottoscritto diverse convenzioni significative che hanno ampliato i servizi a favore della comunità, dimostrando particolare attenzione ai bisogni sanitari e di inclusione. Tra le principali iniziative:

Convenzione per trasporti sanitari con la USL : rinnovata per garantire continuità e migliorare i servizi di trasporto sanitario nella zona.

: rinnovata per garantire continuità e migliorare i servizi di trasporto sanitario nella zona. Convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Perugia : stipulata per facilitare le dimissioni ospedaliere, agevolando i pazienti nella fase di rientro a domicilio.

: stipulata per facilitare le dimissioni ospedaliere, agevolando i pazienti nella fase di rientro a domicilio. Progetto “Assisi per Tutti” : realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi, punta ad abbattere le barriere architettoniche per rendere accessibile il turismo a persone con disabilità.

: realizzato in collaborazione con il Comune di Assisi, punta ad abbattere le barriere architettoniche per rendere accessibile il turismo a persone con disabilità. Trasporto alunni disabili: servizio dedicato ai giovani con disabilità nel Comune di Valfabbrica, rinnovando l’impegno per l’inclusione scolastica e sociale.

Assistenza a Eventi Locali e Sostegno Economico

Durante l’estate, i volontari della Misericordia hanno assicurato assistenza sanitaria in numerosi eventi culturali e sagre, diventando un punto di riferimento per la sicurezza dei partecipanti. Tra gli eventi assistiti:

Calendimaggio di Assisi

Festa della Mamma a Tordibetto

Concerto del Cuore ad Assisi

Palio del Cupolone a Santa Maria degli Angeli

Tordandrea in Festa

Sagra della Ciliegia a Capodacqua

Le Pro Loco e associazioni che hanno organizzato questi eventi hanno collaborato in modo particolarmente stretto con la Misericordia, devolvendo parte del ricavato per il finanziamento delle attività dell’associazione. In particolare, la Pro Loco di Capodacqua, Tordandrea e Rivotorto, oltre all’Associazione Palatium, hanno offerto un importante supporto economico per sostenere i progetti della Misericordia.

Coinvolgimento nel G7 Disabilità

Un evento di rilievo che ha coinvolto l’associazione è stato il G7 della Disabilità e Inclusione, tenutosi il 14 ottobre ad Assisi. La Misericordia ha fornito supporto logistico e organizzativo, impiegando circa 60 volontari provenienti non solo dall’Umbria, ma anche dalla Toscana, dimostrando la capacità di mobilitare risorse umane per eventi di grande portata e rilevanza internazionale.

Donazioni Aziendali e Obiettivi di Raccolta Fondi

Oltre ai contributi provenienti dagli enti locali, la Misericordia ha stretto collaborazioni con numerose aziende che hanno creduto nel progetto e hanno sostenuto economicamente l’associazione. Tra i principali sostenitori:

Umbragroup Spa di Foligno : ha finanziato l’acquisto di una nuova ambulanza.

: ha finanziato l’acquisto di una nuova ambulanza. FOMAP di Petrignano : ha contribuito all’acquisto di una seggiolina da trasporto motorizzata.

: ha contribuito all’acquisto di una seggiolina da trasporto motorizzata. Excogita Srl di Bevagna: ha donato un defibrillatore.

Altre aziende, tra cui RF Microtech di Perugia, Movimac Srl e Deltafina di Bastia Umbra, oltre a Brunello Cucinelli Spa, hanno offerto donazioni significative che hanno permesso alla Misericordia di coprire le spese per attrezzature e progetti. L’obiettivo della raccolta fondi in corso è destinato all’acquisto di un mezzo a nove posti attrezzato per il trasporto di persone con disabilità.

Formazione e Sensibilizzazione della Comunità

Oltre alle attività di soccorso, la Misericordia ha svolto due corsi di formazione per nuovi volontari e ha promosso incontri informativi dedicati alle tecniche di primo soccorso, tra cui le manovre salvavita. Tali iniziative mirano a sensibilizzare e rendere la cittadinanza più preparata nelle situazioni di emergenza, coinvolgendo un numero crescente di cittadini interessati a partecipare attivamente alle attività di volontariato.

Progetti Futuri

Il Governatore Gianluca Feliziano Timi sottolinea che l’obiettivo per il prossimo anno sarà di consolidare i progetti in corso e ampliare le collaborazioni con enti e aziende del territorio. La Misericordia di Assisi intende coinvolgere nuovi volontari nelle sue iniziative, rafforzando il legame con la comunità e assicurando servizi sempre più mirati e inclusivi.

In sintesi, la Misericordia di Assisi, sotto la guida del nuovo direttivo, ha saputo coniugare l’impegno sociale con una gestione moderna e orientata alla trasparenza, ponendosi come pilastro di supporto e inclusione nella comunità.