Questi sorrisi sono uno spettacolo al Teatro Lyrick di Assisi

Il Teatro Lyrick di Assisi ha ospitato ieri sera la seconda edizione di “Questi sorrisi sono uno spettacolo”, un evento che ha unito arte, musica, magia e solidarietà in una serata indimenticabile. Un pubblico entusiasta ha partecipato a una serie di performance emozionanti, con lo scopo di raccogliere fondi a favore di importanti cause benefiche.

L’inaugurazione della serata è stata affidata alla voce di Moà, che, sulle note di Voilà, ha accompagnato il pubblico in un’atmosfera di grande suggestione. A supportare il suo canto c’erano Michele Tremamunno al violino e Laura Rutili, protagonista di una danza aerea straordinaria. La performance è stata arricchita dalla grazia delle ballerine de La Valigia dell’Artista, che hanno portato sul palco eleganza e passione.

La serata ha proseguito con un’esibizione del comico Dado, capace di strappare risate irriverenti e coinvolgere il pubblico con il suo stile inconfondibile. Il comico ha saputo intrattenere i presenti con una comicità travolgente, che ha attraversato generazioni diverse di spettatori. Successivamente, è stato il momento di un medley musicale che ha fatto vibrare il teatro con la bellezza di brani senza tempo, come Caruso, Pensieri e Parole e Giardini di Marzo. Il medley ha visto l’esibizione di Marco Bracci alla chitarra, Michele Tremamunno al violino, e Ciro Serrapica al sassofono, accompagnati dalle coreografie delle ballerine e dalla danza di Laura Rutili.

Uno degli altri momenti clou della serata è stato il numero di magia di Andrea Paris, che ha affascinato il pubblico con il suo mix di comicità e prestidigitazione. Paris ha portato un tocco di mistero e divertimento, incantando tutti con i suoi trucchi originali e le sue esibizioni sorprendenti.

Nel corso della serata, Moà ha presentato anche due brani inediti: Non so ancora amare, tratto dal suo progetto teatrale Movements of Art, e Vedrai sarà bellissimo, il suo nuovo singolo che l’ha vista finalista alla 15ª edizione di Music for Change, con una menzione speciale del Club Tenco.

Nel secondo tempo, l’evento ha avuto una forte componente sociale, con la presentazione delle tre realtà benefiche che hanno ricevuto i fondi raccolti durante la serata. Sandro Acciarini, presidente di Penso Positivo by Tommaso, ha parlato dell’impegno dell’associazione nel trasformare il dolore in speranza, supportando giovani in difficoltà. Francesca Di Maolo, presidente del Serafico di Assisi, ha illustrato il lavoro del centro di eccellenza che sostiene persone con disabilità, mentre Max Maglione ha rappresentato Peter Pan Onlus, che offre supporto alle famiglie di bambini malati di cancro. Maglione ha anche offerto al pubblico uno spettacolo intitolato Siamo tutti Peter Pan, un mix di riflessioni e risate sul desiderio universale di restare giovani.

Il finale dell’evento è stato un sentito ringraziamento da parte di Paolo Cocchioni, presidente dell’Associazione Sorrisi all’Orizzonte, che ha sottolineato l’importanza della solidarietà e del coinvolgimento del pubblico. Il vicepresidente Aldo Amoni ha condiviso lo stesso messaggio di gratitudine, celebrando la riuscita dell’iniziativa. Il direttore esecutivo Simone Bellucci e il direttore artistico Leonardo Zampolini sono stati lodati per il loro impegno nella realizzazione di una serata così speciale.

La conduzione della serata è stata affidata alla giornalista e conduttrice televisiva Manuela Marinangeli, che ha saputo guidare il pubblico attraverso momenti emozionanti con grande eleganza e professionalità. L’evento, organizzato dall’Associazione Sorrisi all’Orizzonte, ha dimostrato ancora una volta il grande cuore dei partecipanti e la capacità di unire arte e solidarietà per una causa comune.

Fondata nel 2023, Sorrisi all’Orizzonte si dedica alla raccolta di fondi per enti e associazioni che operano in favore delle persone più vulnerabili, con un focus particolare sui giovani e le donne in difficoltà. Nel corso di quest’anno, l’associazione ha organizzato vari eventi il cui ricavato è stato devoluto a realtà locali impegnate in progetti sociali e solidali.