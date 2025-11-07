Solidarietà in scena: Assisi celebra la speranza concreta

Alla SIFO 2025 Pfizer e Vite Vere Down Dadi ancora insieme per l’inclusione GENOVA (ITALPRESS) – La Cooperativa Vite Vere Down Dadi e Pfizer, per il terzo anno consecutivo, lavorano in sinergia con l’obiettivo di continuare a promuovere una cultura aziendale che valorizzi le differenze e offra opportunità concrete di integrazione e crescita professionale per tutti. La cooperativa supporterà l’accoglienza allo stand di Pfizer, da sempre in prima […]

“Be the Hope”, a Milano gala annuale della Robert F. Kennedy Human Rights Italia MILANO (ITALPRESS) – Si è svolto ieri sera “Be the Hope”, presso gli IBM Studios di Milano, il gala annuale della Robert F. Kennedy Human Rights Italia. Una ricorrenza speciale quella di quest’anno dal momento che coincide con i 100 anni dalla nascita di Robert F. Kennedy e con il ventennale della RFK Italia. La […]

Allegri “Pulisic recuperato, Leao deve essere più continuo” Il tecnico del Milan: "Il campo di Parma per noi e' sempre difficile".

Caprile tra i 27 di Gattuso per Moldova e Norvegia, torna Scamacca Prima convocazione per il portiere del Cagliari, oltre all'attaccante dell'Atalanta tornano anche Buongiorno e Ricci

Dipendenze, Meloni “Raddoppiate risorse, sfida prioritaria” ROMA (ITALPRESS) – “Il governo deve mettere a disposizione gli strumenti per agire al meglio, dal 2024 al 2025 l’investimento economico è raddoppiato toccando quota 165 milioni di euro, risorse decisive per sciogliere i nodi che da troppo tempo dovevano essere affrontati”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla 7° conferenza nazionale sulle […]

Dipendenze, Mattarella “Tragedia vite distrutte da droga richiede impegno corale” ROMA (ITALPRESS) – “L’accurata preparazione di questa conferenza ha consentito di raccogliere esperienze, riflessioni, opinioni e proposte da riversare nei lavori di questi due giorni, ha reso possibile l’importante e significativa ampiezza dei fronti inclusi nella strategia di contrasto alle dipendenze e di recupero. La tragedia delle vite distrutte dalla droga, della perversa presenza e […]

A Dubai “Roberto Bolle and Friends”, celebrazione di danza e dialogo culturale DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) (ITALPRESS) – “Serata incantevole di cultura italiana a Dubai Opera con la straordinaria performance di ‘Roberto Bolle and Friends’. Una celebrazione di danza, eleganza e dialogo culturale tra Emirati Arabi Uniti e Italia”. E’ quanto si legge in un post sui social dell’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi. “Grazie all’amministratrice delegata di […]

Riforma fiscale e IA, il Forum Wolters Kluwer traccia la rotta MILANO (ITALPRESS) – Riforma fiscale, cooperative compliance e intelligenza artificiale sono stati i temi al centro del XIV Forum Fiscale organizzato da Wolters Kluwer Italia al MUDEC di Milano, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.L’evento ha riunito rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, della […]

Arte, lifestyle e immobiliare nella campagna di Engel & Völkers e Pietro Terzini ROMA (ITALPRESS) – Engel & Völkers Italia sceglie di raccontare la sua crescita con un linguaggio nuovo, nato dall’incontro con Pietro Terzini, artista tra i più rappresentativi della scena contemporanea. L’apertura del nuovo shop Parioli-Pinciano a Roma, con nove iconiche vetrine di prestigio su strada, diventa così simbolo di un’espansione che parla di radicamento, esperienza […]