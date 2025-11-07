Solidarietà in scena: Assisi celebra la speranza concreta

Settimana di eventi, aiuti e spiritualità per i più fragili
La Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino si mobilita con intensità in occasione della nona Giornata mondiale dei poveri, in programma domenica 16 novembre, sotto il motto “Ancorati alla speranza”. Un’intera settimana di iniziative, spettacoli, incontri e gesti concreti di solidarietà si affianca all’impegno quotidiano della Caritas diocesana, che nei primi nove mesi del 2025 ha sostenuto oltre 700 nuclei familiari, raggiungendo 2.200 persone con 1.710 interventi e il contributo di 80 volontari, capaci di donare 8.300 ore del proprio tempo.
Il calendario si apre sabato 8 novembre con la commedia “Le bugie dalle gambe lunghe” di Edoardo De Filippo, messa in scena al teatro della Pro Civitate Christiana dall’associazione Le Voci di Dentro: il ricavato sarà devoluto al Centro di volontariato sociale di Assisi. Martedì 11 novembre, l’Emporio 7 Ceste di Santa Maria degli Angeli ospiterà un incontro interreligioso guidato dal vescovo Domenico Sorrentino.
Nel weekend conclusivo, una delegazione parteciperà al Giubileo dei poveri a Roma, con messa nella Basilica di San Pietro e pranzo con Papa Leone XIV. In parallelo, sabato 15 novembre, la diocesi aderisce alla Colletta alimentare nazionale, sostenendo i centri di distribuzione locali.
Domenica 16 novembre, a Nocera Umbra, sarà inaugurato il Centro Don Nello Alunni, dedicato allo storico sacerdote locale, ristrutturato grazie al progetto 8×1000 “Carità per sempre”. A seguire, il CVS di Gualdo Tadino organizza un pranzo comunitario per le famiglie assistite, chiudendo una settimana di fraternità vissuta.
Commenta per primo