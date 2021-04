Basket, Virtus Assisi, di corsa, verso la prossima sfida!

“Di corsa, verso la prossima sfida!”. Continua a lavorare duramente al PalaSir la Virtus Assisi di coach Gianmarco Piazza. Lo fa preparando l’imminente impegno al via ad inizio maggio, quello dalla Coppa del Centenario, competizione che vedrà protagonista la squadra rossoblu per quello che sarà il ritorno in campo ufficiale dopo la lunghissima sosta dovuta alla pandemia da Covid-19.

“Non si può amare qualcosa senza voler combattere per essa – la nota del club del presidente Massimo Semprevivo – perché un sogno non diventa realtà con una magia: ci vuole sudore, determinazione e lavoro duro. La Virtus Assisi – proseguono dalla società assisiate – lavora duramente per preparare la Coppa del Centenario. La voglia è tornare ufficialmente in campo! Il sogno è tornare a vincere!”.

Una stagione tribolata per il basket e per lo sport dilettantistico in genere che vedrà tornare ufficialmente sul parquet i ragazzi di Gianmarco Piazza pronti a dire la loro al cospetto di avversari anch’essi vogliosi di tornare a giocare e a divertirsi. Allenamenti duri e preparazione fisica secondo gli stringenti protocolli anti-Covid che proseguono con il desiderio di lasciarsi alle spalle un momento, che si spera, finisca presto e non torni mai più.