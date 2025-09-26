Campionato Handbike ad Assisi: modifiche al traffico locale

Santa Maria degli Angeli, limitazioni viabilità il 28 settembre

Assisi, 26 settembre 2025 – modifiche alla viabilità sono previste a Santa Maria degli Angeli il prossimo 28 settembre per lo svolgimento del campionato italiano per società di Handbike, evento ciclistico dedicato ad atleti paralimpici, organizzato dall’Unione Ciclistica Petrignano. La gara prenderà il via alle ore 9.00 e si concluderà intorno alle 12.15.

Secondo quanto comunicato dall’organizzazione, la Polizia locale di Assisi ha emesso un’ordinanza per sospendere o limitare la circolazione in diverse strade comunali, al fine di garantire la sicurezza di partecipanti e spettatori. In particolare, via Patrono d’Italia, via Los Angeles, via Becchetti e altre arterie subiranno restrizioni dalle prime ore della mattina fino alle 13.00, con deroghe solo per veicoli autorizzati.

Saranno inoltre istituiti senso unico e doppio senso su alcune strade per facilitare i percorsi alternativi dei residenti, mentre agenti di Polizia locale presidieranno incroci e punti critici. Il divieto di sosta interesserà strade principali e parcheggi limitrofi, esclusi i mezzi dei partecipanti.

L’evento, sottolinea l’organizzazione, rappresenta un importante momento di visibilità per lo sport paralimpico e coinvolgerà la comunità locale, richiedendo collaborazione e pazienza per la gestione dei percorsi temporaneamente chiusi. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a seguire le indicazioni stradali e i percorsi alternativi segnalati per ridurre disagi.