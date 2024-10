Festival di Yoga Kundalini ad Assisi: eventi fino al 20 ottobre

Fino al 20 ottobre, Assisi ospita il Festival di Yoga Kundalini, un evento ricco di attività che culminerà con la chiusura domenica. La manifestazione è iniziata con la conferenza del progetto “All for everyOne”, che ha come obiettivo l’elaborazione di linee guida per insegnanti di Kundalini Yoga, affinché le lezioni siano accessibili anche a persone sorde. In seguito, si è tenuto un concerto di gong, che ha introdotto i partecipanti a un’atmosfera di meditazione e armonia.

Nella giornata di oggi, 19 ottobre, gli eventi proseguono nella Sala degli Esposti. Dopo la sessione mattutina con Ram Kriya Singh e Gurdwara, si susseguono vari appuntamenti. Alle 10:30 Keher Kaur terrà un workshop intitolato “Mantra e suono, la vibrazione dell’universo in noi”. Seguirà, alle 13:00, Ravijit Kaur con “Il filo d’oro. La realizzazione del Sé negli insegnamenti di Guru Nanak e Patanjali”. Maria Letizia Gorga si esibirà alle 15:00 con “La voce aperta, il soffio che diviene parola”, mentre alle 17:30 Guru Jiwan Kaur condurrà “Vibra all’unisono con l’universo”. La giornata si concluderà alle 21:00 con un concerto di musica indiana di Parminder Singh Brahma.

Nella Sala San Francesco, Liv Sahej Kaur offrirà una pratica di Kundalini Yoga alle 12:00 con “Nel battito del sé”. A seguire, Ram Arjan Kaur si concentrerà sul “Potere del tuo suono interiore” alle 13:30, mentre Balpreet Kaur esplorerà il tema “Riconoscersi nella Risonanza” alle 15:00. Alle 18:00, Datta Kaur guiderà una sessione su “Mercurio, Archetipo della Comunicazione”. In aggiunta, nella Sala Fontebella si svolgerà un bazar e laboratori per bambini, accessibili fino alle 20:00.

La giornata finale, domenica 20 ottobre, inizierà presto nella Sala degli Esposti. Dalle 5:30 alle 7:00 si svolgerà la pratica del mattino con Sohan Atma Singh, seguita da Gurdwara dalle 7:00 alle 8:00. Dalle 9:00 alle 11:30, Jiwan Shakti Kaur presenterà “La biochimica del suono”, e dalle 12:00 alle 14:30 Daya Singh condurrà una sessione di Sat Nam Rasayan sul tema “Cooperazione, unico sistema per la vita”. La cerimonia di chiusura avrà luogo dalle 15:00 alle 16:00.

Nella Sala San Francesco, le attività includeranno un incontro di Kundalini Yoga con Seva Nihal Kaur, in programma dalle 9:00 alle 10:15, incentrato su “Il potere di essere te stesso attraverso il suono”. Dalle 10:30 alle 11:45, Agiapal Kaur esplorerà “Riscopri la tua vibrazione interiore”, e alle 12:00, un’altra sessione di Kundalini Yoga si terrà con Kirpal Kaur e Francesca, intitolata “Il suono dei Chakra”.

In aggiunta, al Parco Regina Margherita, Satpurkha Kaur e Sandra guideranno un’escursione Breathwalk dalle 9:00 alle 11:00, dal titolo “Co-creare al ritmo del tuo suono interiore”. Nella Sala Fontebella, il bazar e i trattamenti olistici saranno disponibili dalle 9:00 alle 16:00, insieme a laboratori per bambini, raccomandati per fasce d’età dai 4 ai 10 anni.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale Kundalini Yoga Europa.