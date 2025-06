Ivan Rossi chiude 73° alla HERO Südtirol Dolomites 2025

16° piazzamento di categoria per l’atleta del VC Assisi Bastia

Selva di Val Gardena, 15 giugno 2025 – Per la quinta volta consecutiva, Ivan Rossi, atleta del Velo Club Assisi Bastia, ha preso parte alla HERO Südtirol Dolomites, una delle più esigenti competizioni di mountain bike a livello mondiale. L’edizione 2025 ha mantenuto la propria fama di gara estrema, offrendo ai partecipanti tre diversi tracciati: uno da 86 km con 4.500 metri di dislivello, uno da 71 km con 4.100 metri di dislivello, e infine il percorso da 60 km con 3.200 metri di dislivello, scelto anche quest’anno dal biker umbro.

Ivan Rossi ha onorato l’impegno con una prestazione solida, chiudendo la sua quinta partecipazione con il 16° piazzamento nella propria categoria e il 73° assoluto. Un risultato notevole considerando il livello tecnico della competizione e l’elevata presenza di atleti di fama internazionale. La gara, disputata come di consueto tra i suggestivi paesaggi delle Dolomiti altoatesine, ha richiesto agli atleti non solo una preparazione atletica di altissimo livello, ma anche una notevole capacità di adattamento ai cambiamenti del percorso.

Il tracciato da 60 km, affrontato da Rossi, è stato interessato da alcune modifiche significative rispetto alle precedenti edizioni. In particolare, la salita verso il Passo Sella è risultata ancora più impegnativa a causa delle variazioni nella conformazione del fondo, che hanno reso il passaggio più tecnico e faticoso. Nonostante ciò, l’atleta bastiolo è riuscito a mantenere un ritmo costante, superando anche una caduta senza conseguenze che non ha compromesso il suo piazzamento finale.

Oltre al buon risultato nella classifica generale e in quella di categoria, Rossi ha conquistato anche la maglietta ufficiale della Avirex Challenge, un riconoscimento riservato ai partecipanti che riescono a scalare il Passo Sella in meno di 50 minuti. Un traguardo che testimonia l’efficacia della preparazione dell’atleta umbro e la sua determinazione nel portare a termine la gara nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso.

La HERO Südtirol Dolomites, giunta alla sua quindicesima edizione, ha nuovamente attratto centinaia di biker da tutto il mondo, confermandosi come una delle prove più dure e ambite del calendario internazionale di mountain bike. Le Dolomiti hanno fatto da cornice a una competizione che unisce la passione per lo sport con la sfida personale, offrendo percorsi spettacolari e impegnativi attraverso sentieri montani, boschi e tratti ad alta quota.

Ivan Rossi, con questa ennesima partecipazione, consolida la propria presenza all’interno del panorama nazionale amatoriale, distinguendosi per la costanza e l’affidabilità delle sue prestazioni. La partecipazione alla HERO rappresenta per l’atleta del Velo Club Assisi Bastia un appuntamento fisso, nonché un banco di prova per valutare i risultati di un’intera stagione di allenamenti.

La capacità di affrontare salite prolungate, discese tecniche e condizioni meteo variabili richiede non solo una buona condizione fisica, ma anche notevoli doti di resistenza mentale. Rossi ha dimostrato ancora una volta di saper gestire la pressione della competizione e le insidie di un tracciato in continua evoluzione.

Anche quest’anno, il Passo Sella si è confermato come uno dei punti chiave della competizione. Le sue pendenze e l’altitudine mettono a dura prova gli atleti, che devono affrontare la salita mantenendo il giusto equilibrio tra potenza e gestione dello sforzo. Il tempo impiegato da Rossi per superare questo tratto, inferiore ai 50 minuti, è indice di un ottimo stato di forma e di una strategia di gara ben pianificata.

Il Velo Club Assisi Bastia può quindi contare su un atleta che continua a rappresentare con orgoglio i colori del sodalizio anche in contesti di alto livello, come dimostrato dai risultati ottenuti a Selva di Val Gardena. La performance di Rossi in questa edizione della HERO si inserisce in un percorso sportivo di lunga durata, segnato da una crescita costante e da una grande passione per la disciplina.

Con cinque partecipazioni all’attivo e piazzamenti sempre competitivi, Ivan Rossi conferma la propria familiarità con la HERO Südtirol Dolomites, riuscendo a interpretare ogni edizione con spirito di adattamento e determinazione. Le sfide poste da un tracciato che varia di anno in anno non hanno impedito all’atleta di raggiungere un risultato di rilievo, frutto di un impegno costante e di una preparazione accurata.

L’edizione 2025 si chiude quindi con un bilancio positivo per il biker umbro, che aggiunge un nuovo capitolo alla sua esperienza sportiva nelle Dolomiti. La HERO rimane per lui una tappa irrinunciabile, una prova estrema che continua a mettere alla prova gambe, cuore e testa, e che ogni anno sa rinnovare la propria durezza e il proprio fascino.