L’Angelana impatta 0-0 con il Castiglione del Lago

L’Angelana impatta – Il big match Ellera Foligno vede la capolista vittoriosa sui falchetti per 1-0. L’Angelana di contro impatta per 0-0 la gara con il Cast. Lago al termine di 90′ giocata su lampi di tempo anziché sulla continuità agonistica. I locali potevano vincere ma non c’e’ riuscita per manciate di occasioni favorevoli con trame e atletismo. Poi i lacustri hanno fatto di tutto per non soccombere con un agenda di lavori agonistici risolutivi in fase difensiva. Tutto questo in spregio a goal mancati e graduatoria che per entrambi gli cammina a passo lento. L’Angelana non riesce a vincere nonostante Pierotti coach stia facendo prove di nuove ragionamenti tattici in avanti. Prossimo impegno i risultati nuovi?