Mister Fabrizio Ciucarelli, presentazione lunedì 20 luglio al Migaghelli

L’ASD Angelana 1930 è lieta di dare il via ufficialmente alla stagione 2020-21 della prima squadra con la conferenza stampa di presentazione del neo tecnico Fabrizio Ciucarelli, in programma Lunedì 20 Luglio alle ore 18,45 presso il “Giuseppe Migaghelli” di Santa Maria degli Angeli. Sarà anche l’occasione per ufficializzare la nomina di Graziano Grassi nel ruolo di direttore generale, alla presenza di tutta la dirigenza al gran completo (a partire dal presidente Nilo Della Nave) e del riconfermato direttore sportivo Loris Gervasi.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli organi di stampa e a quanti vorranno salutare il varo ufficiale della nuova annata, rispettando tutte le norme sul distanziamento sociale previste dalle attuali disposizioni governative. L’ufficio stampa informa che garantirà la copertura dell’evento con contributi filmati e fotografici, diffusi già in serata sui canali Social della società.

