Oltre 100 le maglie, oltre 50 le foto giunte per la mostra

Oltre l00 le maglie storiche del ciclismo umbro esposte in centro per salutare il Giro d’Italia Notevoli contributi per la “Mostra di maglie storiche e gloriose del ciclismo umbro” per l’arrivo del giro d‘Italia sono giunti agli organizzatori dell’evento da parte del G.S.Saccarelli di Marsciano e dall’U.C.Petrignano di Assisi. Maglie e cimeli preziosi e significativi come quelli della marscianese Monia Baccaille, Paola Pezzo, Roberto Chiappa con maglie e foto delle vittorie del pistard olimpico e mondiale e della campionessa italiana su strada.

Mentre da Orlando Ranuci, presidente U.C.Petrignano sono state messe a disposizione le maglie e le gigantografie di Salvatore Puccio, attualmente in forze allo squadrone Ineos, dei ciclisti del club al completo e la maglia e le immagini storiche di Sergio Guerciolini, il “citto”, mitico atleta e vittorioso dell’U.C.Petrignano che, nelle sue file, ha annoverato anche il promettente Miche Corradini, nipote del famoso Arcangeli, più noto come il “roscio del Piccione”, ciclista degli anni ‘30/’40 del secolo scorso.

Ad arricchire il quadro le maglie le maglie di Carletto Brugnami e quelle di Andrea Prisco (tempi di Bartali e Coppi), mentre Il Castiglionese del Lago Eros Capecchi sarà presente con la maglia di campione italiano allievi 2002 conquistata sulle strade del pisano. Gli sforzi, l’impegno e le attese di Panathlon, Lions, Passione Bicicletta, F.C.I., ASI, Perugia in Centro, Pro Ponte sono state gratificate da preziose adesioni che descriveranno dalle vetrine del o storico di Perugia momenti di storia del ciclismo umbro del passato e del presente.