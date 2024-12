Partita la 40ª Spedizione Scientifica in Antartide

Partita – È ufficialmente partita la 40ª spedizione scientifica in Antartide, realizzata nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) e coordinata da CNR, ENEA e OGS. Un team di 140 esperti, tra tecnici, ricercatori e ricercatrici, è attualmente impegnato nel condurre studi in diverse discipline, tra cui glaciologia, climatologia, biodiversità e oceanografia.

La stazione italo-francese Concordia, situata a oltre 3.000 metri di altitudine sul plateau antartico e a 1.200 chilometri dalla costa, rappresenta uno dei tre avamposti permanenti operativi in Antartide. Vito Stanzione, Coordinatore delle attività scientifiche a Concordia, ha voluto omaggiare la sua terra d’elezione, portando Assisi in Antartide.

La spedizione italiana si concentra su temi di cruciale rilevanza come il cambiamento climatico, fornendo dati essenziali per comprendere l’impatto del riscaldamento globale e altri fenomeni climatici sull’Antartide. È un argomento su cui anche l’amministrazione comunale di Assisi è attivamente impegnata.

Tra le principali iniziative attuate dall’amministrazione negli ultimi anni figurano:

– 2016 COP22 Marrakech, presentazione progetti di sostenibilità

– 2017 adesione al Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC)

– 2017 COP23 Bonn, presentazione progetti di sostenibilità

– 2018 protocollo di intesa “plastic free” con il Ministero dell’Ambiente.

– 2018 per la prima volta la città di Assisi conquista il riconoscimento di Comune Riciclone

– 2019 distribuzione di borracce in alluminio riciclato a tutti gli studenti delle scuole locali

– 2019 ripristino delle fontanelle di acqua potabile

– 2020 Assisi Comune Riciclone fra le città con oltre i 20mila abitanti

– 2021 creazione dell’Associazione dei Comuni per la gestione del Parco Subasio

– 2022 avvio dei lavori preparatori per la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) con il bando Horizon 2020

– 2022 riconoscimento di Assisi come capitale dell’ecologia integrale

– 2023 introduzione di linee guida per un uso razionale dell’energia negli uffici pubblici

– 2023 collaborazione con l’ENEA per attività di ricerca sulle Comunità Energetiche

– 2023 Assisi unica città dell’Umbria con oltre 20mila abitanti premiata come Comune Riciclone 2023 per aver raggiunto il 72,9 per cento di raccolta differenziata

– 2023 approvazione unanime di un ordine del giorno per includere la crisi climatica nello Statuto Comunale, riconoscendo la necessità di affrontare i cambiamenti climatici e promuovendo la transizione ecologica

– 2023 COP28 Dubai, presentazione progetti di sostenibilità

Nel 2024, Assisi si posizionerà come uno dei primi enti pubblici a promuovere un partenariato su larga scala per creare una Comunità Energetica Rinnovabile a livello comunale. La CER di Assisi si propone come un modello di gestione condivisa dell’energia, capace di generare benefici concreti per l’intera comunità, promuovendo sostenibilità ambientale, solidarietà sociale e contenimento dei costi energetici.