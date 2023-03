Virtus Assisi Basket contro Attila Junior Porto Recanati 66 a 91

Virtus Assisi Basket – Nulla da fare per la Virtus Assisi a Porto Recanati in una partita proibitiva e contro un avversario che ha dimostrato per l’intero arco del match di essere più forte. Gara sempre in salita per i ragazzi di Piazza, e vantaggio della squadra di casa che aumenta con il passare dei minuti.

Primo quarto equilibrato e Virtus Assisi sotto di 2, poi i padroni di casa iniziano a prendere il largo. Seconda frazione in cui lo strappo è decisivo e il margine va in sicurezza per Recanati, alla pausa lunga avanti 52-36.

Poi il copione non cambia, nella terza frazione ospiti che mantengono il vantaggio costante, poi sul finale ancora un ulteriore strappo, con gli ospiti alle corde.

Tommaso Capezzali bene a tabellino con una prestazione personale significativa, seguito da Guido e Marco Provvidenza, tutti in doppia cifra. Per Recanati è Mancini il top scorer. Finisce 91-66, la Virtus sbatte contro un avversario di livello.

Attila Junior Porto Recanati – Virtus Assisi 91-66

Porto Recanati: Mancini 19, Centanni 8, Tibs, Gamazo 10, Gurini 10, Cingolani 4, Zandri 1, Redolf 8, Fraga 21, Baldoni 6, Alfonsi 4. All. Scalabroni

Assisi: Santantonio 7, Iovene, Provvidenza M. 11, Capezzali T. 18, Meccoli 9, Provvidenza G. 12, Zefi, Capezzali G. 7, Pagano, Ciancabilla 2. All. Piazza

Parziali: 25-23, 27-13, 20-15, 19-15.

Progressivi: 25-23, 52-36, 72-51, 91-66.

Usciti per 5 falli: Capezzali G. (Assisi)