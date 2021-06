Virtus Assisi, grande vittoria a San Benedetto del Tronto

Bella partita a San Benedetto del Tronto in Coppa del Centenario per la Virtus Assisi che torna con una vittoria larga, 47-70, e con il bottino pieno importante ai fini della classifica. Bene i ragazzi di Piazza in tutto l’organico, buone giocate sia in fase offensiva che in fase difensiva. Ancora una volta da segnalare la prova dei giovani della Virtus Assisi, sempre sul pezzo e pronti a dare il meglio per l’intero arco della partita.

IL MATCH Parte meglio la Sambacanestro e subito padroni di casa avanti 5-0. Grosse difficoltà a fare canestro da entrambe le parti, tabellone che segna 9-8 a tre minuti dalla fine del primo quarto. Via via le due compagini si prendono le giuste misure, più canestri ma buone difese. Fine primo quarto: Sambacanestro 16 – Virtus Assisi 13.

La seconda frazione si fa equilibrata. La partita è un botta e risposta punto a punto. Si arriva infatti sul 25-25 a cinque minuti dalla fine del secondo quarto. Si fa fatica a segnare, tanti errori da una parte e dall’altra. Per la Virtus Assisi quattro bei canestri di Giacomo Capezzali firmano il break: 28-35 quando alla dine manca un minuto. Una bomba da tre allo scadere di Landrini blocca il risultato sul 31-38 per la Virtus alla fine del secondo quarto.

Al rientro in campo dopo la pausa lunga si segna col contagocce. Una frazione più lenta da parte delle due squadre, diversi gli errori al tiro e palla che non entra: 32-42 per la Virtus a cinque minuti dalla fine. Poi una bomba dalla lunga distanza da parte di capitan Provvidenza porta la Virtus a +15, 34-49 per gli ospiti. Una partita che si mantiene su questo ritmo: alla fine del terzo quarto il tabellone fa registrare un 39-55 Virtus.

La Virtus rientra in campo ormai decisa a portare in porto la gara. Nel quarto quarto la Virtus controlla e con le bombe di Landrini e Giacomo Capezzali tocca il +29: 41-70. La partita ora è condizionata dal largo vantaggio, le squadre si rispettano in campo e danno vita a belle giocate. Finale con tutti i giovani della Virtus nuovamente in campo. Risultato finale: Sambacanestro 47 – Virtus 70. Per la Virtus una gran bella vittoria.

Sambacanestro – Virtus Assisi 47-70

Sambacanestro: Di Fonzo 14, Quinzi L. 8, Quinzi A., Lucidi, Acciarri, Ortu 2, Listwon 12, Scarpetti, Roncarolo, Quercia 11. All. Minora

Virtus Assisi: Santantonio 2, Alessandri 10, Ponti, Capezzali G. 12, Papa, Provvidenza 16, Capezzali T. 4, Pagano, Iovene, Trequattrini 2, Karpuk 12, Landrini 12. All. Piazza

Parziali: 16-13, 15-25, 8-17, 8-15.

Progressivi: 16-13, 31-38, 39-55, 47-60

Usciti per 5 falli: nessuno