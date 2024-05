Virtus Assisi perde a Tolentino: si va a gara 4 dei playout

La Virtus Assisi non chiude la serie playout a Tolentino e ora si va a gara 4, da giocare sempre nelle Marche. Senza Ouro Bagna solo in panchina per un problema fisico, i ragazzi di Piazza dopo una buona partenza iniziale sono stati costretti a rincorrere gli avversari padroni di casa per l’intero match.

Una sintesi della partita che vede la Virtus Assisi realizzare 37 punti nei primi tre quarti di gioco (in totale) e ben 25 punti solo nell’ultimo quarto. Numeri che fanno capire come i rossoblu siano tornati pienamente in partita solo nell’ultima frazione dove hanno davvero messo sul campo tutto per provare a rientrare.

Complice anche un match che vedeva la direzione di gara fischiare non troppi falli a favore della Virtus Assisi ed un Basket Tolentino volenteroso nel portare la serie a gara 4, i ragazzi di coach Piazza terminavano sotto nel punteggio 70-62 alla sirena finale.

Ospiti che ci hanno provato ed avuto anche diverse opportunità per ridurre ulteriormente lo svantaggio a pochi minuti dal termine, ma che non le hanno sfruttate pienamente. Un tiro da 3 punti dei padroni di casa a 1’ dalla fine chiudeva definitivamente i conti. Serie sul 2-1, avanti c’è ancora la Vitus Assisi.

Basket Tolentino – Virtus Assisi 70-62

Tolentino: Ruggiero ne, Farroni ne, Cobanaj, Malloni 5, Vissani 5, Conti 16, Olocco 8, Fucili 20, Pelliccioni, Mazzoleni, Raponi 16, Taborro ne. All. Calabrese

Virtus Assisi: Santantonio 5, Pagano ne, Bugionovo 5, Provvidenza M. 6, Anastasi J. 13, Provvidenza G. 15, Ouro Bagna ne, Genjac 10, Razzi 6, Zefi ne, Anastasi F. 2, Ciancabilla ne. All. Piazza

Parziali: 15-11, 18-14, 20-12, 17-25

Progressivi: 15-11, 33-25, 53-37, 70-62

Usciti per 5 falli: Genjac (Assisi)