Assisi accoglie nuovo anno con festa indimenticabile ed eventi unici

Assisi accoglie nuovo anno – Assisi si prepara a celebrare l’arrivo del nuovo anno con un calendario di eventi straordinari, che prenderanno il via il 31 dicembre con una grande festa in Piazza del Comune e proseguiranno fino al 4 gennaio. Tra musica dal vivo, spettacoli per famiglie e performance artistiche, il programma promette di incantare residenti e visitatori in una delle città più suggestive d’Italia.

Capodanno in Piazza del Comune: musica e spettacolo

La notte del 31 dicembre sarà il culmine dei festeggiamenti, con una serata all’insegna della musica e del divertimento. A partire dalle 22:30, Lorenzo Paparelli Dj darà il via alle danze con un dj set coinvolgente. A seguire, l’esibizione dal vivo dei Panic Funk, band umbra rinomata per la sua capacità di reinterpretare brani celebri con un’energia contagiosa.

Il gruppo, composto da sei musicisti professionisti, porta sul palco un mix di groove funk, soul e influenze jazz. Con Stefano Panic alla voce, Salvatore Star alle tastiere, Marco Lenny al sax, Manuel al basso, Frank alla chitarra e Desmo alla batteria, i Panic Funk promettono di trasformare la piazza in una grande pista da ballo.

Lo scenario sarà reso ancora più magico dalle illuminazioni scenografiche che decoreranno la Torre del Popolo e il Tempio di Minerva, creando un’atmosfera unica sotto il cielo stellato.

Il concerto gospel del Benedict Gospel Choir

I festeggiamenti continueranno il 2 gennaio con un evento imperdibile: il concerto del Benedict Gospel Choir, una formazione di fama mondiale proveniente dagli Stati Uniti. L’esibizione, prevista per la serata in Piazza del Comune, regalerà al pubblico la potenza e l’emozione del gospel, in un contesto suggestivo davanti al Tempio di Minerva.

Spettacoli teatrali e performance artistiche

Il 3 gennaio sarà dedicato al teatro itinerante con “Christmas Carol” di Charles Dickens. Lo spettacolo, ospitato nella Rocca Maggiore, vedrà la partecipazione di attori, giocolieri e musicisti che daranno vita alle atmosfere natalizie della celebre opera. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione.

Il 4 gennaio offrirà un ricco programma musicale. Al mattino, il Trio Primavera si esibirà nella Sala della Conciliazione del Palazzo Comunale, proponendo un viaggio musicale all’insegna dell’incontro tra culture diverse. Nel pomeriggio, il Palazzo Monte Frumentario ospiterà “Da Pacem”, una performance che unisce melodie gregoriane, testi sacri e sonorità elettroniche, con Elisa Tonelli alla voce, Giacomo Piermatti al contrabbasso e Mauro Cardinali come narratore.

Divertimento per famiglie e spettacoli culturali

Sempre il 4 gennaio, il ventriloquo Nicola Pesaresi porterà in scena il suo spettacolo in Piazza del Comune, accompagnato dalla scimmietta Isotta, celebre per le apparizioni televisive in “Italia’s Got Talent” e “Tu sì que vales”.

Nella stessa giornata, alle 17:30, la Sala della Conciliazione ospiterà “La Favola di Natale” di Giovannino Guareschi. L’opera, interpretata da Pino Menzolini e Federico Gili, sarà un momento di riflessione e poesia, a cura del Piccolo Teatro degli Instabili.

Conclusioni

Assisi si conferma una meta ideale per festeggiare il Capodanno, combinando il fascino della sua storia millenaria con un programma ricco di eventi culturali e musicali. La città invita tutti a partecipare a questa serie di appuntamenti unici, per iniziare il nuovo anno all’insegna della gioia, della condivisione e della cultura.