Assisi, la Basilica di San Francesco si illumina per il GivingTuesday

Assisi – La sera di martedì 3 dicembre 2024, la facciata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco ad Assisi si tingerà di rosso per celebrare l’ottava edizione del GivingTuesday, la giornata mondiale dedicata al dono. Questa iniziativa, promossa dalla Fondazione Filantropica AIFR – ETS e sostenuta dal patrocinio di ANCI, Assifero e CSVNet, mira a sottolineare l’importanza della generosità come motore di cambiamento sociale.

Fra Giulio Cesareo, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento, ha sottolineato il valore spirituale dell’evento, dichiarando: «La giornata del dono è un’occasione per ricordare il messaggio centrale della spiritualità cristiana: “Si è più beati nel dare che nel ricevere” (At 20,35). San Francesco ha avviato il suo percorso di conversione condividendo i propri beni con i poveri. In un momento storico segnato dal consumismo, il GivingTuesday ci invita a riflettere sulla bellezza e la dignità dell’atto di donare, un gesto esclusivamente umano che arricchisce chi lo compie e chi lo riceve».

L’illuminazione in rosso della Basilica si inserisce in un contesto globale che coinvolge i monumenti simbolo di città in tutto il mondo, da New York a Tokyo, passando per Parigi. Questo gesto visibile serve a richiamare l’attenzione sulla necessità di promuovere atti di solidarietà e condivisione, particolarmente rilevanti in tempi di crescenti disuguaglianze sociali ed emergenze.

Marco Cecchini, Presidente della Fondazione AIFR, ha evidenziato: «Il GivingTuesday dimostra che l’Italia è un paese generoso. Anche piccoli gesti possono avere un impatto significativo nella vita di chi è in difficoltà. In una società in cui le disparità sono in aumento, la solidarietà ci unisce, offrendoci strumenti per affrontare le sfide odierne e future».

L’iniziativa vuole essere anche una risposta simbolica al consumismo che caratterizza le giornate immediatamente precedenti, come il Black Friday. L’obiettivo è riportare l’attenzione su valori universali come l’altruismo e la solidarietà, valori che San Francesco incarnò nel suo messaggio di pace e amore per il prossimo.

Il GivingTuesday si conferma così una piattaforma globale per ispirare azioni concrete, stimolando la partecipazione di privati, aziende e organizzazioni non profit. L’evento ad Assisi, con la Basilica di San Francesco come protagonista, assume un significato ancora più profondo, unendo il valore simbolico del luogo alla forza del messaggio universale della generosità.