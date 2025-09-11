Assisi si prepara alla Festa delle storie Birba chi legge

Dal 12 al 14 settembre tre giorni di laboratori e spettacoli

Ad Assisi tutto è pronto per l’ottava edizione di “Birba chi legge – Festa delle storie”, in programma dal 12 al 14 settembre, come riportato in un comunicato stampa dell’associazione BiRBA. L’iniziativa propone tre giorni intensi di esperienze culturali e ludiche, laboratori, spettacoli e momenti di narrazione pensati per bambini, ragazzi, famiglie e chiunque desideri lasciarsi avvolgere dalla magia delle storie.

L’edizione 2025, resa possibile grazie alla campagna di crowdfunding promossa dall’associazione, sarà caratterizzata da numerose novità e ospiti di rilievo. Il Festival inizierà domani, 12 settembre, con il workshop “La voce creativa”, guidato da Claudia Fofi, cantautrice, poetessa e ricercatrice della voce. Come sottolinea il comunicato stampa, il laboratorio è concepito per accompagnare ogni partecipante alla scoperta della propria voce, promuovendo l’ascolto reciproco e la relazione tra corpo, emozioni e creatività. L’approccio, adatto a tutti, valorizza spontaneità, gioco e trasformazione interiore, senza necessità di competenze canore.

Durante il weekend, il programma prevede spettacoli di narrazione, circo e prosa, letture ad alta voce nella “Birbateca”, laboratori artistici e musicali, incontri in piccoli cerchi in abitazioni e giardini privati e performance in spazi scenici insoliti come una yurta. La manifestazione punta a creare uno spazio di condivisione, inclusivo e accogliente, con una particolare attenzione alle persone con fragilità, culminando nella parata finale di comunità.

Tra le novità figurano laboratori comunitari accessibili anche a persone con deficit visivi, attività musicali curate da Stefano Baroni e l’officina permanente “Abitare il corpo Abitare lo spazio”, condotta da Roberta Bridda, Patrizio Anastasi, Delfina Stella, Andrea Delluomo e Giuliana Riunno. Questi laboratori porteranno alla creazione della parata conclusiva, intitolata “A cantar le creature”, ispirata ai valori universali del Cantico delle Creature, celebrando l’ottavo centenario del testo.

Grande rilevanza avranno anche le arti visive. La mostra “Abito Rifugio Transito. Percezioni tattili e spaziali”, ispirata ai libri tattili illustrati di Roberta Bridda, offrirà un percorso sensoriale inclusivo per ipovedenti e non vedenti. Inoltre, verrà proiettato il video ScorriBande: Di seme in seme, che racconta il lavoro collettivo di 120 bambine e bambini degli IC Assisi 1 e Lavis (TN).

Uno degli appuntamenti più attesi è la presentazione del libro “Un milione di aquiloni”, che raccoglie testimonianze e poesie dei bambini di Gaza tra il 2023 e il 2024, realizzato da Leila Boukarim e Asaf Luzon, presenti all’incontro. Come riportato nel comunicato stampa, gli autori affermano: «Far risuonare le storie dei bambini nelle piazze di Assisi, città simbolo di Pace tra i popoli, è la nostra piccola parte di rimanere umani».

Accanto a ospiti storici come il Teatro dell’Orsa, si alterneranno nuovi protagonisti, tra cui Molino Rosenkranz e Rasoterra Circo. Saranno presenti anche giovani narratori e bande di scrittori under 12, coordinati da Mario Giuffrida, e incontri per adolescenti con la Bookstagrammer Elisa Borluzzi.

Domenica 14 settembre, nella Sala della Conciliazione, si terrà la cerimonia di premiazione del Concorso nazionale “Una biblioteca in ogni scuola”, evento centrale della manifestazione e fortemente identitario.

Il Festival si realizza in collaborazione con realtà locali come l’IC Assisi 1 e pone grande attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale. Le immagini ufficiali dell’evento e del concorso sono firmate dall’illustratrice Camilla Falsini. Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.