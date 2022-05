Assisi, spettacoli in occasione del centenario della nascita di Pasolini

Si terrà fra le giornate di giovedì 2 e venerdì 3 giugno, il ciclo di spettacoli “Caduto da sempre” in occasione del centenario della nascita del grande scrittore, poeta e regista italiano Pier Paolo Pasolini. Le rappresentazioni, a cura del Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi, vedranno la partecipazione di straordinari interpreti come il Nastro d’argento Maria Paiato, tre volte vincitrice del Premio Ubu, il grande attore Lino Musella, vincitore del Premio Ubu 2019 e fresco dell’interpretazione di Mariettiello nel film del premio Oscar Paolo Sorrentino

“È stata la mano di Dio”, e Ramberto Ciammarughi il sublime pianista e compositore umbro. Insieme a loro, ci sarà anche Francesco Bolo Rossini, l’eccezionale attore della scena teatrale umbra e nazionale attivo anche in ambito cinematografico e televisivo, che insieme a Samuele Chiovoloni si è occupato della regia, “Quando si parla di Pasolini tutti gli artisti trovano un motivo per voler essere presenti – spiega Rossini – e anche questa volta il lavoro svolto in collaborazione con la città di Assisi che ha visto la genesi del Vangelo secondo Matteo, e con il Piccolo teatro degli instabili diretto da Fulvia Angeletti, è stato proficuo al punto da attrarre tre artisti di levatura nazionale come Maria Paiato, Lino Musella e Ramberto Ciammarughi, i quali si sono spesi donando il massimo”.

I lavori originali ospitati dall’evento di due giorni sono a cura di Samuele Chiovoloni che, con molto orgoglio per la squadra con cui si è trovato a lavorare, afferma: “L’omaggio di Caduto da sempre si sviluppa in due atti che rappresentano le due anime di Pasolini in comunicazione: la meditazione religiosa e l’imitatio christi in Un Usignolo del primo giorno e la vivacità civile trasfigurata nel concerto di In forma di canto”

Le porte di Palazzo Bartocci Fontana si apriranno giovedì 2 giugno alle 18.00, con la Compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili e il loro spettacolo “Niente di naturale” un’esplorazione sregolata e fantasiosa delle opere “Affabulazione” e “Porcile” di Pasolini. Prosegue nella stessa giornata alle 21.00 a Palazzo Vallemani “Caduto da sempre – Atto I – Un usignolo” con Maria Paiato, Lino Musella e Francesco Bolo Rossini.

In questi spettacoli itineranti, un valore fondamentale è dato dai luoghi di Assisi, infatti “Un aspetto a cui teniamo da sempre particolarmente – spiega Fulvia Angeletti, direttrice del Piccolo Teatro degli Instabili – è la valorizzazione dei luoghi della città. Via San Francesco, attraverso i suoi palazzi più importanti sarà la cornice di Caduto da sempre. Dalla Sala degli Sposi di Palazzo Vallemani, allo splendido salone di Palazzo Bartocci fino agli spazi del Monte Frumentario, la nostra intenzione è quella di creare qualcosa di inaspettato e nuovo per il nostro pubblico”.

Anche la seconda giornata, venerdì 3 giugno, partirà alle 18.00 a Palazzo Bartocci Fontana con “Niente di naturale” con la Compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili. Alle 21.00 a Palazzo Monte Frumentario – piano Vicolo degli Esposti si potrà assistere a “Caduto da sempre – Atto II – In forma di canto” con un Ramberto Ciammarughi alle prese con musiche originali, pianoforte e live electronics, disegno sonoro e sound editor a cura di Nicola Fumo Frattegiani e progettazione visual di Dromo Studio.