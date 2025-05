Baglioni, “Piano di Volo SOLOtris” fa tappa ad Assisi 

Recital voce e strumenti prosegue tour nei teatri lirici

Il viaggio musicale di Claudio Baglioni con il suo tour “Piano di Volo SOLOtris” prosegue il suo itinerario attraverso l’Italia, approdando al Teatro Lyrick di Assisi per due serate. Le esibizioni sono fissate per domani, sabato 10 maggio, e domenica 11 maggio, rappresentando una tappa significativa nel percorso del cantautore nei principali teatri lirici del paese.

L’iniziativa, che ha preso il via il 15 gennaio dal prestigioso palcoscenico del Teatro dell’Opera di Roma, costituisce l’ultimo capitolo della trilogia concertistica solista dell’artista, un progetto avviato con i precedenti e applauditi tour “SOLO” e “SOLObis”. Questa fase conclusiva, “SOLOtris”, riprende e perfeziona l’esperienza musicale in solitaria, proponendo un format rinnovato all’interno delle cornici classiche dei teatri.

Il progetto live nella sua interezza, comprendente “SOLO”, “SOLObis”, e il corrente “SOLOtris”, raggiungerà un totale di 300 performance. Questo imponente numero lo consacra come la tournée di maggiore durata e più singolare nell’intera carriera artistica di Claudio Baglioni. Si colloca inoltre come prosecuzione e superamento di precedenti giri di recital solisti storici quali “Assolo” nel 1986, “Incanto” nel 2001, e la serie di “Diecidita” svoltasi tra il 2011 e il 2013.

“Piano di Volo SOLOtris” prevede 120 concerti distribuiti lungo tutto il 2025, toccando 48 città italiane. Questi appuntamenti attraversano l’intera penisola, dal nord al sud, esibendosi negli scenari teatrali considerati tra i più prestigiosi e suggestivi del panorama culturale nazionale. L’inaugurazione di questo ciclo, avvenuta al Teatro dell’Opera di Roma il 15 gennaio, ha coinciso con il terzo anniversario della nascita del progetto “SOLO”, concepito e iniziato nel gennaio del 2022 proprio su quel medesimo palco romano.

Il recital è concepito come un concerto-racconto, in cui Claudio Baglioni è l’unico e assoluto protagonista della scena. Si tratta di un’impresa artistica in continua evoluzione, un “sorvolo” solitario dove le diverse anime dell’artista – l’interprete, il compositore, il musicista, l’intrattenitore – si fondono. Questa performance naviga tra musica e invenzione, tra parola e narrazione, tra storia e sperimentazione, mantenendo un equilibrio tra rigore esecutivo e capacità di improvvisazione.

Le composizioni e le opere più significative del vasto repertorio di Baglioni vengono presentate in versioni solistiche. Queste esecuzioni riportano i brani alla loro dimensione essenziale e “nuda”, quella originaria in cui furono creati e strutturati dall’autore prima ancora di diventare patrimonio condiviso. Da questa base, le canzoni si lanciano poi alla ricerca di atmosfere sonore inedite, esplorando itinerari musicali sconosciuti e approdando in luoghi sonori sorprendenti. Ogni pezzo eseguito diviene così un percorso, una rotta musicale tracciata con intenzione, un’andatura interpretativa capace di stupire l’ascoltatore.

Metaforicamente, Claudio Baglioni assume il ruolo del “pilota”. È lui ad annunciare e diffondere il suo “piano di volo”, scelto di volta in volta per intraprendere un viaggio simultaneo nel tempo e nello spazio. Questo viaggio si svolge all’interno delle dimensioni, sia reali che fantastiche, offerte dal palcoscenico teatrale, coinvolgendo attivamente i “passeggeri”, ovvero gli spettatori presenti. Il “piano” stesso si trasforma nel mezzo e nello strumento principale di questo volo e di questo suono. Viene utilizzato in tre diverse configurazioni: un pianoforte classico gran coda, un pianoforte elettrico e un pianoforte descritto come avveniristico. Questi strumenti rappresentano il “piano” inteso anche come dimensione tridimensionale dell’emozione, dell’irrealtà e dell’immaginazione.

La performance di “Piano di Volo” si configura come un’evoluzione artistica particolare e dinamica, una traiettoria sorprendente definita “singolare”. È un esempio unico, come un numero uno, proprio come l’artista che si presenta da solo sul palcoscenico. È un sorvolo isolato e insolito, ma non solitario nel suo significato profondo. Si compie negli occhi di una moltitudine di spettatori, condividendo i sogni generati e nutriti da tante altre persone.

In quello che viene definito un “concerto ravvicinato del terzo tipo”, contemporaneamente classico e proiettato nel futuro, Claudio Baglioni si pone in strettissimo contatto con il pubblico. Condivide con gli spettatori non solo le opere e le composizioni più preziose del suo catalogo musicale, ma anche le vicende e le esperienze della sua vita, sia quella artistica che quella personale. L’esperienza è paragonata al ritrovarsi e giocare insieme in un affollato cortile a cielo coperto, protetto e reso magnifico dallo scenario ineguagliabile, segreto e sontuoso, offerto dai grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.

Dopo le date in Assisi, il “Piano di Volo” proseguirà la sua rotta attraverso l’Italia. Il calendario del tour è fitto e scandisce le tappe del viaggio musicale. Dopo l’avvio romano e le tappe già citate tra gennaio e maggio che hanno toccato città come Bergamo, Livorno, Montecatini, Modena, Ravenna, Ancona, Mantova, Genova, Parma, Torino, Cagliari, Sassari, Spoleto, Ascoli Piceno, Piacenza, Milano, Bologna, Reggio Emilia, Lugano (Svizzera), Firenze, Pisa, Novara, Brescia, Vercelli, Prato, Verona, Como, Cesena, Forlì, e appunto Assisi, il tour rientrerà al Teatro dell’Opera di Roma il 12 maggio 2025. Questa data segnerà il completamento della prima parte del “Piano di Volo”, che ha mappato il centro-nord Italia.

Il viaggio riprenderà la sua corsa, dirigendosi progressivamente verso sud nella seconda metà dell’anno. Un ulteriore ritorno al Teatro dell’Opera di Roma è in programma il 27 ottobre 2025. Questo appuntamento avrà un valore simbolico, rappresentando un passaggio di testimone ideale. Da lì, decollerà l’ultima fase del “sorvolo”, quella che condurrà Claudio Baglioni sui palchi dei teatri lirici situati nel sud Italia.

Le tappe autunnali e invernali del tour 2025 prevedono numerose date, disegnando un percorso dettagliato attraverso le regioni meridionali e insulari. Da fine ottobre, l’artista sarà ad Agrigento per una serie di serate al Teatro Pirandello, proseguendo poi in Sicilia con diverse esibizioni al Teatro Massimo di Palermo e al Teatro Vittorio Emanuele di Messina nei primi giorni di novembre.

Il tour scenderà poi in Campania, con più appuntamenti al Teatro San Carlo di Napoli e al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. Le settimane successive vedranno Baglioni impegnato in Puglia, con concerti al Teatro Verdi di Brindisi e al Teatro Politeama Greco di Lecce. A seguire, le tappe si snoderanno in Calabria, toccando il Teatro Rendano di Cosenza, il Teatro Politeama di Catanzaro e il Teatro Cilea di Reggio Calabria nei primi giorni di dicembre.

Il gran finale del “Piano di Volo SOLOtris” e dell’intera trilogia “SOLO” è previsto in Sicilia. L’atterraggio definitivo di questo lungo viaggio musicale avverrà infatti al Teatro Massimo Bellini di Catania, con le ultime esibizioni fissate per il 7, 8 e 9 dicembre 2025.

Anche dopo la conclusione del ciclo principale, il tour prevede alcune date aggiuntive nel mese di dicembre, mantenendo il contatto con il pubblico in diverse località. Sono in calendario appuntamenti al Teatro Verdi di Salerno, al Teatro Verdi di San Severo, al Teatro Orfeo di Taranto, all’Auditorium 10 Settembre 1943 di Isernia e al Teatro Maria Caniglia di Sulmona. La lunga serie di concerti del 2025 si concluderà con le ultime due serate al Teatro Petruzzelli di Bari a ridosso della fine dell’anno.

La produzione e l’organizzazione di questa imponente tournée sono affidate a Friends & Partners e Come s.r.l. RTL 102.5 ricopre il ruolo di media partner ufficiale di “Piano di Volo SOLOtris”, accompagnando l’evento e informando il pubblico sulle sue tappe.