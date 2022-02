Contributi a fondo perduto, incontro con le imprese di Assisi

Per la prima volta, un bando pubblico riconosce il ruolo dei negozi che trattano merce rivolta espressamente ai turisti nella filiera di settore, consentendo loro di accedere a benefici da cui prima erano esclusi. E’ il bando del Gal Media Valle del Tevere, che concede contributi a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili, di interesse anche per gli imprenditori di Assisi.

Fonte Confcommercio Umbria

Proprio ad Assisi, il prossimo 10 febbraio – ore 9:00, Sala della conciliazione del Comune – Confcommercio organizza un incontro per illustrare i contenuti e le opportunità offerte dal bando. Un bando che non arriva a caso.

Su stimolo ed impulso degli imprenditori di Assisi, protagonisti anche di una lunga mobilitazione per richiamare l’attenzione sui problemi specifici scatenati dalla pandemia, si è costituita in Confcommercio Umbria Fast – Federazione Attività Settore Turismo, prima associazione di questo settore in Italia, nata proprio dall’esigenza manifestata dalle attività del settore commercio nella filiera turistica, che prima non avevano una propria Federazione di rappresentanza sindacale.

In questi mesi, Fast si è fatta portavoce delle esigenze del settore in vari ambiti territoriali, regionale e nazionale. E sono cominciati ad arrivare anche i primi risultati.

L’incontro del 10 febbraio sarà anche l’occasione per fare il punto sull’attività e i progetti di Fast, sui quali si chiede il coinvolgimento delle imprese di Assisi.