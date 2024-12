Coro Magnificat Ateneo Notre Dame in concerto in Basilica

Il Coro Magnificat dell’Università di Notre Dame, con 40 membri provenienti anche dal Saint Mary’s College, terrà un concerto il 9 gennaio 2025 alle 19:00 nella Basilica di San Francesco ad Assisi. La performance, che si inserisce in un tour internazionale del coro, offrirà un programma musicale ricco e variegato che spazia dalla tradizione musicale europea alla musica contemporanea, con un tocco di canti spirituali e tradizioni sudamericane.

Diretto da Patrick Kronner, il coro Magnificat si è già esibito in numerosi concerti internazionali, riscuotendo un grande successo di pubblico e critica in paesi come Irlanda, Perù e Canada. La sua missione principale è quella di esaltare la gloria divina attraverso il canto, celebrando la bellezza della musica sacra e la sua capacità di unire diverse culture e tradizioni spirituali. L’evento del 9 gennaio 2025 a Assisi rappresenta una delle tappe più significative di questo tour, con un programma che intende toccare profondamente l’animo del pubblico.

Il repertorio del concerto, infatti, spazia attraverso diversi periodi storici e stili musicali, con brani che spaziano dal celebre “Lift Thine Eyes” di Mendelssohn, alla musica di Ēriks Ešenvalds, noto compositore contemporaneo. Accanto a queste composizioni, il coro eseguirà anche tradizionali canti sudamericani, tra cui l’antico “Hanacpachap Cussicuinin”, un brano che fonde spiritualità e folklore, oltre a spirituals e inni americani come “Down in the River to Pray”. Non mancheranno poi i canti gregoriani, tra cui il suggestivo “Jerusalem Surge”, che richiamano le radici più profonde della musica liturgica.

La performance è concepita per essere un’esperienza musicale completa, che unisce la tradizione più classica e la musica innovativa, celebrando la ricchezza culturale e spirituale della musica sacra. L’ingresso all’evento è libero, fino al raggiungimento della capienza massima della Basilica, permettendo così a un ampio pubblico di partecipare a questa straordinaria esperienza musicale.

Questa esibizione ad Assisi non è solo un concerto, ma un incontro tra tradizione, innovazione e spiritualità, che promette di coinvolgere il pubblico in un’atmosfera unica, evocando la bellezza e la sacralità della musica in uno dei luoghi più iconici della spiritualità cristiana mondiale. Per ulteriori informazioni sui concerti in programma nel 2025, l’Associazione Internazionale Amici della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra è disponibile al numero telefonico 06 68805816.