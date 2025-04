Don Cesare Provenzi, “Benemerito della Città di Assisi”

Riconoscimento unanime per l’impegno sociale e culturale

Don Cesare Provenzi – Il Consiglio Comunale di Assisi ha conferito, all’unanimità dei presenti, il titolo di “Benemerito della Città di Assisi” alla memoria di Don Cesare Provenzi, parroco della Cattedrale di San Rufino, deceduto prematuramente lo scorso anno. Il riconoscimento è stato assegnato durante la seduta del 3 aprile 2025, in segno di apprezzamento per l’impegno incrollabile del sacerdote verso la comunità e il suo lavoro incessante al servizio dei più bisognosi.

Il titolo è stato conferito per la dedizione di Don Cesare nel garantire accoglienza a tutti e nel sostegno concreto alle famiglie in difficoltà. L’operato del sacerdote è stato descritto come un esempio di speranza, giustizia sociale e perdono, valori che Don Cesare ha promosso durante tutta la sua vita, sia come sacerdote che come figura centrale di riferimento per la comunità locale.

In particolare, il riconoscimento sottolinea l’importante impegno di Don Cesare nell’ambito delle iniziative diocesane, destinate a portare conforto ai più deboli. Tra queste, spicca l’attività svolta nell’oratorio, che è stato un punto di riferimento per i giovani, per molti dei quali Don Cesare è stato una figura paterna e protettiva.

Inoltre, il suo lavoro all’interno della Festa del Calendimaggio di Assisi è stato elogiato come insostituibile. L’impegno di Don Cesare nel contribuire alla realizzazione di eventi e attività culturali della città è stato definito come raro e prezioso, con un’abilità unica nel rendere ogni iniziativa un momento significativo per la comunità locale. La sua dedizione nell’arricchire la cultura di Assisi e nel creare occasioni di incontro per tutti è stata una delle qualità che hanno reso il sacerdote particolarmente amato.

Nel conferire il riconoscimento, i membri del Consiglio Comunale hanno evidenziato come Don Cesare sia stato molto più di un semplice parroco, diventando un vero punto di riferimento non solo spirituale, ma anche sociale e culturale. La sua capacità di unire i membri della comunità, di ascoltare e di agire concretamente per il bene di tutti, lo ha reso una figura centrale nella vita di Assisi, il cui ricordo rimarrà impresso nella memoria di quanti lo hanno conosciuto.

Don Cesare Provenzi si è distinto anche per la sua profonda capacità di dialogo e di accoglienza, qualità che gli hanno permesso di costruire legami solidi con la comunità. La sua figura ha saputo attraversare i confini della religiosità, arrivando a toccare la vita quotidiana di chiunque si trovasse in difficoltà, senza mai far pesare la sua funzione sacerdotale. Il suo esempio di vita è stato, ed è ancora, una guida per la comunità di Assisi.

Il riconoscimento conferito dal Consiglio Comunale è un tributo che va oltre il semplice riconoscimento pubblico, rendendo omaggio all’eredità che Don Cesare ha lasciato nella città, e che continuerà ad ispirare le generazioni future. Il titolo di “Benemerito della Città” è, quindi, un segno tangibile di gratitudine verso un uomo che ha speso tutta la sua vita al servizio degli altri, con umiltà e passione.

Anche dopo la sua morte, la sua opera continua a vivere attraverso le istituzioni e le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. La sua memoria è ormai indissolubilmente legata alla storia della città di Assisi, un luogo che ha sempre avuto un forte legame con la spiritualità, la cultura e la solidarietà. Il titolo conferito è il riconoscimento di una vita vissuta per gli altri, nella speranza che altre figure come Don Cesare possano seguire il suo esempio e continuare a costruire un mondo più giusto e solidale.

In conclusione, il riconoscimento di “Benemerito della Città di Assisi” si configura come un atto di giustizia e un tributo a chi ha dedicato la propria vita interamente alla causa del bene comune, contribuendo, con il suo lavoro e la sua dedizione, alla crescita della comunità di Assisi in modo tangibile e duraturo.