Equitazione e Inclusione: Forum a Assisi il 15 ottobre

Equitazione e Inclusione – Il 15 ottobre, in concomitanza con il G7 Inclusione e Disabilità in programma in Umbria, la Federazione italiana sport equestri (Fise) ha organizzato un forum dedicato all’equitazione come strumento di inclusione e gestione delle disabilità, presso la Tenuta San Masseo di Assisi. L’evento, patrocinato dal Comitato paralimpico Umbria, dal Coni Umbria e dalla Fise nazionale, si preannuncia come un importante momento di confronto e riflessione sul ruolo dell’equitazione nell’ambito dell’inclusione sociale.

Il convegno, che inizierà alle ore 9:20, metterà in evidenza i benefici dell’equitazione integrata e paralimpica, focalizzandosi in particolare sullo sviluppo delle abilità residue e trasversali e sul benessere psico-fisico derivante dall’interazione tra uomo, animale e natura. Questo incontro coinvolgerà una pluralità di esperti del settore, tra cui medici, docenti universitari, tecnici e atleti paralimpici, tutti uniti nell’obiettivo di esplorare le potenzialità dello sport equestre nel favorire l’inclusione.

Dopo i saluti delle autorità, l’apertura dei lavori sarà affidata a Franco Mutinelli, direttore del Centro di referenza nazionale per gli Interventi assistiti con gli animali dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. Seguiranno gli interventi di Moira Sannipoli, docente di pedagogia speciale dell’Università degli Studi di Perugia, che parlerà del ruolo dello sport come occasione di “speciale normalità”, e di Antonella Piccotti, docente di attività motorie preventive e adattate, che si soffermerà sulla valenza educativa degli sport integrati.

L’agenda prevede anche presentazioni pratiche di volteggio equestre e dressage, oltre a interventi del psichiatra e psicoterapeuta Stefano Seripa, il quale discuterà dell’importanza dell’equitazione nei percorsi di inclusione in psichiatria. Saranno illustrate esperienze legate a discipline come l’endurance e il reining, e infine Stefania Cerino, psichiatra e psicoterapeuta, tratterà il tema delle disabilità neuromotorie e intellettivo-relazionali in relazione allo sport e all’inclusione.

Tra i tecnici che parteciperanno all’evento vi sono Linda Vanni, Francesca Gentile, Alessandro Pavoni e Michele Della Pace, insieme a diversi atleti, come Letizia Minuti, Viola Benedetti, Martina Panizza, Laura Paglicci Reattelli, Davide Venanzoni e Gregorio Viti. Saranno presenti anche i driver Clemente Forni e Andrea Schulz.

Nel pomeriggio, il programma prevede dimostrazioni pratiche di cinque discipline equestre con la partecipazione diretta dei cavalli, permettendo ai partecipanti di osservare in azione le tecniche e le metodologie discusse in mattinata. Questo evento rappresenta un’importante opportunità per sensibilizzare e educare su come l’equitazione possa diventare un efficace strumento di inclusione e supporto per le persone con disabilità, promuovendo un modello di società più equa e solidale.