Galà di danza “Il sorriso di Beatrice” a Assisi per la solidarietà

Galà di danza – Il 30 novembre 2024 si terrà la settima edizione del Gran galà di danza “Il sorriso di Beatrice” al Teatro Lyrick di Assisi. L’evento, organizzato per sostenere il Comitato per la Vita “Daniele Chianelli”, vedrà la partecipazione delle “Suore” della trasmissione “Tu sì que vales”, che daranno un tocco speciale alla serata. Il galà, ideato da Ombretta Meniconi e Aldo Santi, genitori della piccola Beatrice, raccoglierà fondi a favore dei pazienti in cura nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia.

22 scuole di danza umbre e non solo si esibiranno sul palco, con oltre 300 ballerini che mostreranno il loro talento nei più vari stili: dalla danza classica al contemporaneo, dal tip tap alla pole dance, fino al flamenco e alla ginnastica artistica. La regia è affidata a Ombretta Meniconi, che curerà ogni dettaglio dello spettacolo.

L’evento non mancherà di momenti musicali di grande impatto, con la presenza del maestro Andrea Ceccomori al flauto e il coro di voci bianche “Cuori a colori”. Un altro momento toccante sarà l’esibizione di Giulia, ex paziente oncoematologica, che con la sua bellissima voce commuoverà il pubblico.

Il ricavato del galà di danza andrà a sostegno del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”, contribuendo all’acquisto di importanti macchinari e apparecchiature per la ricerca e la cura dei pazienti. Negli ultimi due anni, i fondi raccolti sono stati destinati all’ampliamento del residence “Daniele Chianelli”, una struttura che offre 50 appartamenti protetti per i pazienti in terapia ambulatoriale e le loro famiglie. La residenza include anche un asilo nido, una scuola dell’infanzia e un nido d’argento, a supporto delle famiglie in difficoltà.