“I Mezzalira: panni sporchi fritti in casa”, il 19 dicembre

“I Mezzalira” – Il 19 dicembre, alle ore 21:15, il Piccolo Teatro degli Instabili di Assisi ospiterà la messa in scena de “I Mezzalira – panni sporchi fritti in casa”, uno spettacolo che conclude la “Trilogia degli Ultimi”, una serie teatrale che ha catturato l’attenzione di pubblico e critica. Il collettivo artistico, già noto per i precedenti lavori “Letizia va alla guerra – la suora, la sposa e la puttana” e “Fino alle stelle! – scalata in musica lungo lo stivale”, torna sul palco con un nuovo racconto tragicomico che esplora i conflitti familiari attraverso il linguaggio teatrale.

“I Mezzalira – panni sporchi fritti in casa” racconta la storia della famiglia Mezzalira, un nucleo che, pur cercando di nascondere le proprie vicende dietro le mura domestiche, non riesce a trattenere i segreti e i tabù che la minacciano. La vicenda si sviluppa in una spirale di eventi tragici e comici, che costringono la famiglia ad affrontare la realtà esterna. Un dramma che si muove tra i toni brillanti della commedia all’italiana, le tinte cupe del giallo e le suspense del thriller.

Il racconto si dipana attorno alla figura centrale della famiglia, con i membri che, sebbene uniti da un forte legame sanguigno, si trovano spesso a scontrarsi con le difficoltà quotidiane e le problematiche irrisolte del passato. I personaggi, con il loro carattere forte e la loro irriverenza, sono il cuore pulsante della narrazione, che alterna momenti di riflessione a episodi di puro divertimento.

La messa in scena non si limita alla parola: la musica e il canto sono strumenti essenziali che arricchiscono l’esperienza emotiva. La musica, infatti, diventa un “canto dell’anima”, un’espressione di condivisione che affonda le radici nelle tradizioni popolari. Il canto, nelle sue diverse forme, è una ricerca di connessione profonda con la propria identità e con la terra di appartenenza. È un viaggio attraverso le emozioni più intime, che trascende le parole e si fa veicolo di un messaggio universale.

Il collettivo che ha firmato la “Trilogia degli Ultimi” si conferma come un punto di riferimento nel panorama teatrale, riuscendo a mescolare con maestria elementi di diversi generi e a trattare tematiche profonde con un linguaggio accessibile e coinvolgente. Con “I Mezzalira”, il gruppo continua a esplorare la complessità delle relazioni familiari, ponendo al centro dell’attenzione il conflitto tra l’intimità della casa e le dinamiche esterne che irrompono nelle vite dei protagonisti.

Lo spettacolo si configura come una riflessione sulla condizione umana, sulla fragilità dei legami e sull’impossibilità di tenere nascosti i segreti più oscuri. La commedia, seppur presente, non è mai completamente risolta nel lieto fine, ma lascia spazio a un’interpretazione più ampia del concetto di famiglia e della sua evoluzione in una società che cambia.

“I Mezzalira – panni sporchi fritti in casa” è, dunque, una proposta teatrale che spinge lo spettatore a riflettere e a confrontarsi con le proprie emozioni più nascoste, attraverso una performance che si distingue per la sua originalità e per l’approfondimento delle tematiche trattate.