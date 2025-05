Il 24 maggio il Memorial per Luciano Gaucci ad Assisi

Triangolare in onore dell’ex patron del Perugia Calcio

Sabato 24 maggio lo stadio degli Ulivi di Assisi ospiterà il Memorial Luciano Gaucci, una giornata dedicata al ricordo dell’imprenditore romano che fu alla guida del Perugia Calcio tra gli anni Novanta e i primi Duemila. L’evento sportivo, organizzato da Riccardo Gaucci, figlio di Luciano e attuale presidente dell’Assisi Calcio, prenderà il via alle ore 14 con un triangolare tra vecchie glorie del club umbro e una rappresentativa locale.

La formula scelta per il torneo prevede la disputa di tre partite da 25 minuti ciascuna. In campo scenderanno i Grifoni del periodo 1991-2000, quelli del quadriennio 2001-2004 e una squadra mista denominata “Assisi & Friends”, composta da ex calciatori, dirigenti e figure legate alla città umbra.

Il Memorial si propone di celebrare la figura di Luciano Gaucci, uno dei personaggi più noti e controversi del calcio italiano. Imprenditore e dirigente sportivo, Gaucci acquisì il Perugia nel 1991, conducendolo in Serie A e rendendolo protagonista di numerose stagioni tra le grandi del calcio nazionale. Durante la sua gestione, il club fu noto per operazioni di mercato audaci e per la valorizzazione di talenti spesso sottovalutati, alcuni dei quali divennero successivamente campioni affermati.

Tra gli episodi più noti della sua presidenza, si ricordano l’ingaggio dell’attaccante giapponese Hidetoshi Nakata, uno dei primi giocatori asiatici a imporsi in Serie A, e quello di Al-Saadi Gheddafi, figlio dell’ex leader libico Mu’ammar Gheddafi. Gaucci fece parlare di sé anche per aver annunciato l’acquisto di giocatrici donne in squadre maschili, come nel caso della svedese Hanna Ljungberg, sebbene il trasferimento non si concretizzò.

Oltre al Perugia, Luciano Gaucci ebbe esperienze dirigenziali in altri club italiani, tra cui il Catania, il Viterbese e il Sambenedettese. Il suo stile gestionale fu spesso sopra le righe, ma lasciò un segno nel panorama calcistico nazionale.

Il figlio Riccardo, che ha seguito le orme paterne nel mondo del calcio, ha voluto promuovere questa manifestazione ad Assisi per rievocare il ricordo del padre in un contesto sportivo e familiare. Da alcuni anni presidente dell’Assisi Calcio, Riccardo Gaucci ha organizzato l’evento in collaborazione con ex giocatori e membri dello staff tecnico che furono vicini a Luciano nei suoi anni a Perugia.

La scelta dello stadio degli Ulivi non è casuale: l’impianto è sede delle attività dell’Assisi Calcio e rappresenta un punto di riferimento per il movimento calcistico locale. Con il Memorial, si punta a rinsaldare il legame tra la figura di Gaucci e l’Umbria, regione in cui ha lasciato un’impronta significativa non solo come dirigente sportivo ma anche come promotore di iniziative legate al territorio.

Il torneo sarà anche un’occasione di incontro per molti tifosi e appassionati che ricordano con affetto e curiosità le imprese della squadra umbra nei suoi anni più intensi. Il Perugia sotto la guida di Gaucci fu capace di riportare entusiasmo nella piazza, con risultati sportivi di rilievo e una gestione che seppe attrarre l’attenzione dei media nazionali.

L’evento di Assisi si inserisce quindi in un percorso di memoria e riconoscenza verso una figura che ha segnato un’epoca del calcio italiano. Sebbene il personaggio di Luciano Gaucci sia stato spesso divisivo, il suo impatto sul mondo sportivo e il contributo alla crescita di numerose carriere sono riconosciuti da molti addetti ai lavori.

La giornata del Memorial si concluderà con la premiazione simbolica delle squadre partecipanti. Non è prevista una vera e propria classifica, trattandosi di un’iniziativa a scopo celebrativo e rievocativo. L’obiettivo è piuttosto quello di condividere ricordi, aneddoti e testimonianze in un’atmosfera di festa, sport e amicizia.

L’ingresso allo stadio sarà libero e aperto al pubblico, con l’intento di favorire la partecipazione di tutta la cittadinanza. È attesa la presenza di ex calciatori, allenatori, dirigenti e volti noti legati al periodo della presidenza Gaucci.

Il Memorial rappresenta dunque un momento per fare memoria e rivivere, almeno per un giorno, un’epoca che ha fatto la storia recente del calcio italiano. Attraverso la rievocazione sportiva, Assisi rende omaggio a un dirigente che, nel bene e nel male, ha saputo interpretare a modo suo il ruolo del presidente di una squadra di calcio.