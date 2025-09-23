Laboratori di teatro al via al Piccolo Teatro degli Instabili

Poker al Frosinone, Cagliari agli ottavi di Coppa con il Napoli I sardi si impongono 4-1 con le reti di Gaetano, Borrelli, Felici e Cavuoti

Meloni “Riconoscimento Palestina con rilascio ostaggi e senza Hamas” NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità non risolva il problema e non produca risultati tangibili e concreti per i palestinesi. Si dice che il riconoscimento della Palestina possa essere un efficace strumento di pressione politica” […]

Mielofibrosi, nasce un progetto per sensibilizzare le istituzioni ROMA (ITALPRESS) – Sensibilizzare le Istituzioni – regionali e nazionali – sui principali bisogni insoddisfatti dei pazienti, sulle loro difficoltà quotidiane, sulla richiesta di opzioni terapeutiche efficaci e di una migliore qualità di vita. E’ questo l’obiettivo delle principali Associazioni di Pazienti che si occupano di neoplasie mieloproliferative, delle quali la mielofibrosi è la forma […]

Trump “Onu non ci ha aiutato a mettere fine alle guerre” NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho messo fine a 7 guerre in 7 mesi. Nessun altro Paese ha fatto qualcosa di lontanamente simile come gli Usa in questi mesi. Purtroppo, ho dovuto fare questo invece di occuparmi di altro, e l’Onu non mi ha dato una mano”. Lo ha detto il presidente degli Stati […]

Leroy Merlin al World Cleanup Day, raccolte 10 tonnellate di rifiuti MILANO (ITALPRESS) – Leroy Merlin Italia ha confermato per il 7° anno consecutivo la propria partecipazione al World Cleanup Day, la più grande iniziativa ambientale al mondo promossa in Italia dall’organizzazione Let’s Do It! Italy APS.L’evento, che ogni anno mobilita milioni di volontari in oltre 190 paesi, ha registrato anche quest’anno una massiccia adesione. A […]

JTI, dialogo con le istituzioni per l’acquisto di tabacco italiano NAPOLI (ITALPRESS) – “JTI è attualmente impegnata in un dialogo con le istituzioni per l’acquisto di tabacco italiano. Siamo quindi fiduciosi che, insieme, potremo definire un’intesa solida, capace di rafforzare ulteriormente il comparto e valorizzarne il potenziale”. Lo ha detto Adriana Valle, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia, intervenuta oggi al Congresso Unitab […]

Musetti sconfitto in finale, a Chengdu trionfa Tabilo L'azzurro perde al tie-break del terzo set dopo aver fallito due match point.

Guterres “A Gaza orrori mostruosi, in Ucraina minaccia a pace globale” NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A Gaza “gli orrori stanno arrivando ad un livello mostruoso, sono il risultato di decisioni che sfidano i diritti umani di base”. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, nel suo discorso davanti all’Assemblea generale. “La dimensione della morte e della distruzione vanno oltre ogni […]

A Roma il primo Urania Policy & Business Forum ROMA (ITALPRESS) – Un osservatorio privilegiato per imprese e istituzioni sui temi strategici che definiscono l’agenda italiana ed europea. Ha preso il via oggi la prima edizione dell’Urania Policy & Business Forum, un’intera giornata di confronto con alcuni dei massimi rappresentanti di istituzioni e aziende in programma a Roma a Villa Wolkonsky che, per l’occasione, […]