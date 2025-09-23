Laboratori di teatro al via al Piccolo Teatro degli Instabili

Ripartono i corsi per bambini, ragazzi e adulti dal 13 ottobre
Dal 13 ottobre 2025 torna a Spoleto il nuovo ciclo di Laboratori di Teatro organizzati dal Piccolo Teatro degli Instabili, una proposta che si rivolge a bambini, adolescenti e adulti con l’obiettivo di offrire un percorso creativo capace di unire formazione artistica e crescita personale.
L’iniziativa, come sottolineato nel comunicato diffuso dal Piccolo Teatro degli Instabili, rappresenta una preziosa occasione di incontro e di condivisione, pensata per stimolare l’espressività e favorire la scoperta delle proprie potenzialità attraverso il linguaggio scenico.
Il progetto si configura non solo come attività didattica, ma anche come esperienza umana e culturale che rafforza le relazioni, incoraggia l’ascolto reciproco e alimenta la fantasia. L’idea alla base è quella di dare spazio a chiunque voglia avvicinarsi al teatro, indipendentemente dall’età o dal livello di esperienza, trasformando ogni lezione in un’opportunità di confronto e crescita.
Le iscrizioni sono già aperte e per ricevere informazioni dettagliate su orari e modalità di partecipazione è possibile contattare il numero 333 7853003 o scrivere a info@teatroinstabili.com.
