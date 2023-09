Lavori in via Diaz, comincia la bitumatura senso unico fino a sabato

Avanti con i lavori di miglioramento in Via Diaz che procedono secondo il piano prestabilito, con l’obiettivo di garantire una circolazione più sicura e efficiente in una delle vie principali della città. A partire da domani, verrà introdotto un sistema di senso unico temporaneo per agevolare la bitumatura programmata e minimizzare i disagi alla circolazione.

Nella scorsa settimana, è stato condotto un intervento cruciale di regolamentazione delle acque attraverso l’installazione di nuove caditoie. Questa fase era essenziale per preparare la strada all’asfaltatura. Nel corso degli anni, Via Diaz ha subito danni a causa dell’accumulo d’acqua meteorica, in parte dovuto alla mancanza di adeguati sistemi di drenaggio e all’aumento delle infrastrutture idriche ed elettriche. La condotta fognaria sottostante non era più in grado di gestire il flusso d’acqua proveniente dalle strade circostanti e da Piazzale Tarpani. Questa situazione comportava disagi e rischi ogni volta che pioveva copiosamente.

Per affrontare questa sfida, l’amministrazione comunale ha intrapreso un importante progetto di miglioramento con il primo stralcio dei lavori, concentrandosi sulla regolamentazione delle acque e sulla bitumatura di Via Diaz.

Per garantire un ritmo costante nei lavori e ridurre i disagi alla circolazione, si è deciso di introdurre una regolamentazione temporanea del traffico. Da domani fino a giovedì, il traffico sarà regolato con un senso unico che permetterà la bitumatura in sicurezza. Successivamente, da giovedì a sabato, il senso unico sarà applicato in direzione opposta, da Via Los Angeles a Via Ermini.

Queste modifiche temporanee sono state studiate per ridurre al minimo l’impatto sulla vita quotidiana dei cittadini, specialmente in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico.

L’amministrazione comunale riconosce l’importanza di queste migliorie per la sicurezza stradale e si impegna a garantire la minima interruzione possibile alla vita cittadina durante l’esecuzione dei lavori.

Restate aggiornati per ulteriori informazioni e modifiche al traffico in Via Diaz mentre procedono i lavori di miglioramento.